https://sputniknews.com.tr/20231208/disisleri-bakani-fidan-sorun-artik-israillileri-ve-filistinlileri-asiyor-1078234156.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
ABD temasları kapsamında Washington'da Gazze'deki son durumu değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T20:02+0300
2023-12-08T20:02+0300
2023-12-08T20:47+0300
hakan fidan
israil- filistin çatışması
abd
abd
türkiye
washington
islam işbirliği teşkilatı (iit)
islam işbirliği teşkilatı (iit)
arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078234922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_62ff492411f9de08a3856c4284e0ce4c.jpg
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Fidan, Four Seasons Oteli'nde Temas Grubu üyeleriyle beraber basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.Bakan Fidan, Gazze meselesinin artık giderek bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli" diye konuştu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün yapacakları görüşmenin önemine de değinen Fidan, uluslararası toplumla birlikte özellikle ABD'nin üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmesinin elzem olduğuna işaret etti.
https://sputniknews.com.tr/20231208/hamas-cok-sayida-esir-israil-saldirilarinda-oldu-1078235237.html
abd
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078234922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e23880f70a5139511edeb7a70a59700.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakan fidan, abd, abd, türkiye, washington, islam işbirliği teşkilatı (iit), islam işbirliği teşkilatı (iit), arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt
hakan fidan, abd, abd, türkiye, washington, islam işbirliği teşkilatı (iit), islam işbirliği teşkilatı (iit), arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt
Dışişleri Bakanı Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
20:02 08.12.2023 (güncellendi: 20:47 08.12.2023)
ABD temasları kapsamında Washington'da Gazze'deki son durumu değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli" dedi.
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Fidan, Four Seasons Oteli'nde Temas Grubu üyeleriyle beraber basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Fidan, Gazze meselesinin artık giderek bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli" diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün yapacakları görüşmenin önemine de değinen Fidan, uluslararası toplumla birlikte özellikle ABD'nin üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmesinin elzem olduğuna işaret etti.