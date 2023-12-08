https://sputniknews.com.tr/20231208/disisleri-bakani-fidan-sorun-artik-israillileri-ve-filistinlileri-asiyor-1078234156.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor

ABD temasları kapsamında Washington'da Gazze'deki son durumu değerlendiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T20:02+0300

2023-12-08T20:02+0300

2023-12-08T20:47+0300

hakan fidan

israil- filistin çatışması

abd

abd

türkiye

washington

islam işbirliği teşkilatı (iit)

islam işbirliği teşkilatı (iit)

arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte ABD temasları kapsamında Washington'da bulunan Fidan, Four Seasons Oteli'nde Temas Grubu üyeleriyle beraber basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.Bakan Fidan, Gazze meselesinin artık giderek bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, "Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli" diye konuştu.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün yapacakları görüşmenin önemine de değinen Fidan, uluslararası toplumla birlikte özellikle ABD'nin üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmesinin elzem olduğuna işaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20231208/hamas-cok-sayida-esir-israil-saldirilarinda-oldu-1078235237.html

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hakan fidan, abd, abd, türkiye, washington, islam işbirliği teşkilatı (iit), islam işbirliği teşkilatı (iit), arap birliği genel sekreteri ahmed ebu gayt