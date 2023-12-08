https://sputniknews.com.tr/20231208/hamas-cok-sayida-esir-israil-saldirilarinda-oldu-1078235237.html

Hamas: Çok sayıda esir İsrail saldırılarında öldü

Hamas: Çok sayıda esir İsrail saldırılarında öldü

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in hava saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde esir tutulan çok sayıda... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T20:41+0300

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2023-12-08T20:41+0300

israil- filistin çatışması

izzeddin el-kassam tugayları

israil-filistin

israil

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

gazze

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Bugün Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esirler hakkında yapılan açıklamada, “Gazze şehrinin bazı bölgelerine yapılan barbarca saldırıların esirlerin ölümüne ve yaralanmalarına neden olduğu” ifade edildi. İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde süren İsrail bombardımanı nedeniyle 17 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20231208/netanyahu-filistin-yonetiminin-savastan-sonra-gazzeyi-yonetmesi-cozum-getirmez-1078233565.html

israil

hamas

gazze

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