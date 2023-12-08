https://sputniknews.com.tr/20231208/hamas-cok-sayida-esir-israil-saldirilarinda-oldu-1078235237.html
Hamas: Çok sayıda esir İsrail saldırılarında öldü
Hamas: Çok sayıda esir İsrail saldırılarında öldü
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in hava saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde esir tutulan çok sayıda... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T20:41+0300
2023-12-08T20:41+0300
2023-12-08T20:41+0300
israil- filistin çatışması
izzeddin el-kassam tugayları
israil-filistin
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hamas
hamas hareketi
gazze
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Bugün Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esirler hakkında yapılan açıklamada, “Gazze şehrinin bazı bölgelerine yapılan barbarca saldırıların esirlerin ölümüne ve yaralanmalarına neden olduğu” ifade edildi. İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde süren İsrail bombardımanı nedeniyle 17 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20231208/netanyahu-filistin-yonetiminin-savastan-sonra-gazzeyi-yonetmesi-cozum-getirmez-1078233565.html
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filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler
Hamas: Çok sayıda esir İsrail saldırılarında öldü
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in hava saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde esir tutulan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.
Bugün Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esirler hakkında yapılan açıklamada, “Gazze şehrinin bazı bölgelerine yapılan barbarca saldırıların esirlerin ölümüne ve yaralanmalarına neden olduğu” ifade edildi.
İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde süren İsrail bombardımanı nedeniyle 17 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.