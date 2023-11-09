https://sputniknews.com.tr/20231109/israil-calisma-bakani-netanyahu-sorusturma-komitesinin-onunde-secimlere-gitmek-zorunda-kalacak-1077228400.html

İsrail Çalışma Bakanı: Netanyahu, soruşturma komitesinin önünde seçimlere gitmek zorunda kalacak

İsrail Çalışma Bakanı: Netanyahu, soruşturma komitesinin önünde seçimlere gitmek zorunda kalacak

İsrail Çalışma Bakanı Bakan Yoav Ben-Tzur, hükümetin savaşın sorumluluğunu üstlenmesinin bir parçasının da yeni seçimleri içermesi gerektiğini söylüyor. 09.11.2023, Sputnik Türkiye

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Çalışma Bakanı Yoav Ben-Tzur Başbakan Netanyahu'nun savaşın bitiminden hemen sonra seçim ilan etmek zorunda kalacağına inandığını açıkladı.Ben-Tzur açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Böylesine korkunç bir olayın ardından halkın söz sahibi olmasını gerektiğini vurgulayan Ben-Tzur, hükümetin mevcut durumda görevine devam edemeyeceğini vurguladı. Hükümetin bir bakanı olarak ben de sorumluluk alıyorum alıyorum diyen Bakan, herkesin yaşananların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.Bu söylediklerinin ardından bir açıklama daha yayımlayan Çalışma Bakanı, "Sözlerim bağlamından koparıldı. Başbakan Netanyahu'nun sorumluluğuna ilişkin sürekli sorulan soruya cevaben bu konuyla ilgilenmenin zamanı olmadığını ve savaştan sonra soruşturmayı Netanyahu'nun kendisinin yürüteceğini söylemek istedim" dedi.Savaşta siyaset hakkında konuşulmayacağını ve hata yaptığını belirten Ben-Tzur, Haredi halkının İsral Savunma Kuvvetleri'ne katılımı ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Orduya katkıda bulunabileceğini düşünen bir Haredi askere yazılsın. Oturup Tevrat okuyanlardan, İsrail halkının kurtuluşuna kendi yöntemleriyle katkıda bulunanlardan bahsetmiyorum. Ancak insanların boş boş oturması olgusuna karşıyım. Savaş, Haredi halkının ve genel kamuoyunun tutumlarında bir değişikliğe yol açtı. Bir buçuk ay önceki bölünmenin boyutuna ve şu anda İsrail halkında neler olduğuna bir bakın. Bu, halkın gerçek karakterini simgeleyen olağanüstü bir seferberliktir. Geçmişte yaşananlar geride kaldı ve umarım gelecekte de birliğimizi koruyabiliriz."

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