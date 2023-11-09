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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/israil-calisma-bakani-netanyahu-sorusturma-komitesinin-onunde-secimlere-gitmek-zorunda-kalacak-1077228400.html
İsrail Çalışma Bakanı: Netanyahu, soruşturma komitesinin önünde seçimlere gitmek zorunda kalacak
İsrail Çalışma Bakanı: Netanyahu, soruşturma komitesinin önünde seçimlere gitmek zorunda kalacak
İsrail Çalışma Bakanı Bakan Yoav Ben-Tzur, hükümetin savaşın sorumluluğunu üstlenmesinin bir parçasının da yeni seçimleri içermesi gerektiğini söylüyor. 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T12:11+0300
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Çalışma Bakanı Yoav Ben-Tzur Başbakan Netanyahu'nun savaşın bitiminden hemen sonra seçim ilan etmek zorunda kalacağına inandığını açıkladı.Ben-Tzur açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Böylesine korkunç bir olayın ardından halkın söz sahibi olmasını gerektiğini vurgulayan Ben-Tzur, hükümetin mevcut durumda görevine devam edemeyeceğini vurguladı. Hükümetin bir bakanı olarak ben de sorumluluk alıyorum alıyorum diyen Bakan, herkesin yaşananların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.Bu söylediklerinin ardından bir açıklama daha yayımlayan Çalışma Bakanı, "Sözlerim bağlamından koparıldı. Başbakan Netanyahu'nun sorumluluğuna ilişkin sürekli sorulan soruya cevaben bu konuyla ilgilenmenin zamanı olmadığını ve savaştan sonra soruşturmayı Netanyahu'nun kendisinin yürüteceğini söylemek istedim" dedi.Savaşta siyaset hakkında konuşulmayacağını ve hata yaptığını belirten Ben-Tzur, Haredi halkının İsral Savunma Kuvvetleri'ne katılımı ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Orduya katkıda bulunabileceğini düşünen bir Haredi askere yazılsın. Oturup Tevrat okuyanlardan, İsrail halkının kurtuluşuna kendi yöntemleriyle katkıda bulunanlardan bahsetmiyorum. Ancak insanların boş boş oturması olgusuna karşıyım. Savaş, Haredi halkının ve genel kamuoyunun tutumlarında bir değişikliğe yol açtı. Bir buçuk ay önceki bölünmenin boyutuna ve şu anda İsrail halkında neler olduğuna bir bakın. Bu, halkın gerçek karakterini simgeleyen olağanüstü bir seferberliktir. Geçmişte yaşananlar geride kaldı ve umarım gelecekte de birliğimizi koruyabiliriz."
https://sputniknews.com.tr/20231108/bm-genel-sekreteri-gazzedeki-olumler-israil-operasyonunda-yanlis-bir-seyler-oldugunu-gosteriyor-1077206717.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, seçimler, yoav ben-tzur

İsrail Çalışma Bakanı: Netanyahu, soruşturma komitesinin önünde seçimlere gitmek zorunda kalacak

12:11 09.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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İsrail Çalışma Bakanı Bakan Yoav Ben-Tzur, hükümetin savaşın sorumluluğunu üstlenmesinin bir parçasının da yeni seçimleri içermesi gerektiğini söylüyor.
Çalışma Bakanı Yoav Ben-Tzur Başbakan Netanyahu'nun savaşın bitiminden hemen sonra seçim ilan etmek zorunda kalacağına inandığını açıkladı.
Ben-Tzur açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Savaşın sonunda Netanyahu 90 gün içinde hatta şu ya da bu türden bir soruşturma komitesinin önünde seçimlere gitmek zorunda kalacak. Benim görüşüm bu yönde. Seçimleri bizzat Başbakan başlatacaktır. Bu şekilde daha fazla devam edemeyiz. Halk sözünü söyleyecek ve o zaman Netanyahu'nun yetki alıp almadığını göreceğiz.
Böylesine korkunç bir olayın ardından halkın söz sahibi olmasını gerektiğini vurgulayan Ben-Tzur, hükümetin mevcut durumda görevine devam edemeyeceğini vurguladı. Hükümetin bir bakanı olarak ben de sorumluluk alıyorum alıyorum diyen Bakan, herkesin yaşananların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Bu söylediklerinin ardından bir açıklama daha yayımlayan Çalışma Bakanı, "Sözlerim bağlamından koparıldı. Başbakan Netanyahu'nun sorumluluğuna ilişkin sürekli sorulan soruya cevaben bu konuyla ilgilenmenin zamanı olmadığını ve savaştan sonra soruşturmayı Netanyahu'nun kendisinin yürüteceğini söylemek istedim" dedi.
Savaşta siyaset hakkında konuşulmayacağını ve hata yaptığını belirten Ben-Tzur, Haredi halkının İsral Savunma Kuvvetleri'ne katılımı ile ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Orduya katkıda bulunabileceğini düşünen bir Haredi askere yazılsın. Oturup Tevrat okuyanlardan, İsrail halkının kurtuluşuna kendi yöntemleriyle katkıda bulunanlardan bahsetmiyorum. Ancak insanların boş boş oturması olgusuna karşıyım. Savaş, Haredi halkının ve genel kamuoyunun tutumlarında bir değişikliğe yol açtı. Bir buçuk ay önceki bölünmenin boyutuna ve şu anda İsrail halkında neler olduğuna bir bakın. Bu, halkın gerçek karakterini simgeleyen olağanüstü bir seferberliktir. Geçmişte yaşananlar geride kaldı ve umarım gelecekte de birliğimizi koruyabiliriz."
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