https://sputniknews.com.tr/20231108/bm-genel-sekreteri-gazzedeki-olumler-israil-operasyonunda-yanlis-bir-seyler-oldugunu-gosteriyor-1077206717.html
BM Genel Sekreteri: Gazze'deki ölümler İsrail operasyonunda 'yanlış bir şeyler' olduğunu gösteriyor
BM Genel Sekreteri: Gazze'deki ölümler İsrail operasyonunda 'yanlış bir şeyler' olduğunu gösteriyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki ölümlerin İsrail operasyonunda 'yanlış' bir şeyler olduğunu gösterdiğini söyledi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T22:07+0300
2023-11-08T22:07+0300
2023-11-08T22:07+0300
israil- filistin çatışması
bm genel sekreteri antonio guterres
birleşmiş milletler (bm)
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
gazze
gazze şeridi
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde öldürülen sivillerin sayısının İsrail'in Filistinli Hamas militanlarına karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda 'açıkça yanlış giden' bir şeyler olduğunu gösterdiğini söyledi.Guterres, "Filistin halkının insani ihtiyaçlarının korkunç görüntüsünü her gün görmenin İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunu İsrail'in anlamasını sağlamak da önemlidir" diyerek bu durumun İsrail'e küresel kamuoyu nezdinde yardımcı olmadığının altını çizdi.Guterres Gazze'de öldürülen çocukların sayısını, her yıl raporladığı dünya genelindeki çatışmalarda ölen çocukların sayısıyla karşılaştırarak açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231104/bm-genel-sekreteri-guterres-israil-saldirisi-karsisinda-dehsete-dustum-1077061335.html
israil
filistin
gazze
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BM Genel Sekreteri: Gazze'deki ölümler İsrail operasyonunda 'yanlış bir şeyler' olduğunu gösteriyor
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki ölümlerin İsrail operasyonunda 'yanlış' bir şeyler olduğunu gösterdiğini söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde öldürülen sivillerin sayısının İsrail'in Filistinli Hamas militanlarına karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda 'açıkça yanlış giden' bir şeyler olduğunu gösterdiğini söyledi.
Guterres, "Filistin halkının insani ihtiyaçlarının korkunç görüntüsünü her gün görmenin İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunu İsrail'in anlamasını sağlamak da önemlidir" diyerek bu durumun İsrail'e küresel kamuoyu nezdinde yardımcı olmadığının altını çizdi.
Guterres Gazze'de öldürülen çocukların sayısını, her yıl raporladığı dünya genelindeki çatışmalarda ölen çocukların sayısıyla karşılaştırarak açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Gazze'de birkaç gün içinde binlerce ve binlerce çocuk öldürüldü, bu da askeri operasyonların yapılma biçiminde de açıkça yanlış olan bir şeyler olduğu anlamına geliyor.