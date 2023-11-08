https://sputniknews.com.tr/20231108/bm-genel-sekreteri-gazzedeki-olumler-israil-operasyonunda-yanlis-bir-seyler-oldugunu-gosteriyor-1077206717.html

BM Genel Sekreteri: Gazze'deki ölümler İsrail operasyonunda 'yanlış bir şeyler' olduğunu gösteriyor

BM Genel Sekreteri: Gazze'deki ölümler İsrail operasyonunda 'yanlış bir şeyler' olduğunu gösteriyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki ölümlerin İsrail operasyonunda 'yanlış' bir şeyler olduğunu gösterdiğini söyledi. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T22:07+0300

2023-11-08T22:07+0300

2023-11-08T22:07+0300

israil- filistin çatışması

bm genel sekreteri antonio guterres

birleşmiş milletler (bm)

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

gazze

gazze şeridi

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nde öldürülen sivillerin sayısının İsrail'in Filistinli Hamas militanlarına karşı yürüttüğü askeri operasyonlarda 'açıkça yanlış giden' bir şeyler olduğunu gösterdiğini söyledi.Guterres, "Filistin halkının insani ihtiyaçlarının korkunç görüntüsünü her gün görmenin İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunu İsrail'in anlamasını sağlamak da önemlidir" diyerek bu durumun İsrail'e küresel kamuoyu nezdinde yardımcı olmadığının altını çizdi.Guterres Gazze'de öldürülen çocukların sayısını, her yıl raporladığı dünya genelindeki çatışmalarda ölen çocukların sayısıyla karşılaştırarak açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231104/bm-genel-sekreteri-guterres-israil-saldirisi-karsisinda-dehsete-dustum-1077061335.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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