https://sputniknews.com.tr/20231104/bm-genel-sekreteri-guterres-israil-saldirisi-karsisinda-dehsete-dustum-1077061335.html

BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştüm

BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştüm

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de bir ambulans konvoyunun vurulduğuna dair haberler karşısında şoke olduğunu söyledi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-04T17:13+0300

2023-11-04T17:13+0300

2023-11-04T17:13+0300

israil- filistin çatışması

bm genel sekreteri antonio guterres

antonio guterres

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

ortadoğu

hamas

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir ambulans konvoyunu vurduğuna dair haberler karşısında şoke olduğunu söyledi. Saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Guterres şu ifadelere yer verdi:Genel Sekreter aynı zamanda Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını, cinayetleri ve adam kaçırmaları da hatırladığını söyleyerek Gazze'de tutulan rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.Guterres aynı zamanda neredeyse bir aydır Gazze'de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sivillerin abluka altında olduğunu, yardım alamadıklarını, öldürüldüklerini ve bombardıman nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını da belirterek açıklamasında şu cümlenin altını çizdi:Genel Sekreter Gazze Şeridi'ndeki insani durumu vahim olarak nitelendirerek bölgeye yeterli gıda, su ve ilaç ulaştırılamadığını ve hastaneler ile su arıtma tesislerine güç sağlayan yakıtın tükenmekte olduğunu kaydetti.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın kapasitesinin neredeyse dört kat üzerinde insan barındırdığını belirten Guterres, bu insanların İsrail tarafından bombalandığını vurguladı. Morgların aşırı kalabalık, dükkanların ise bomboş olduğunu vurgulayan Genel Sekreter bilhassa çocuklar arasında hastalıkların arttığına dikkat çekti.Guterres, nüfuz sahibi herkesin savaş kurallarına saygı gösterilmesini sağlamak, acılara son vermek ve çatışmanın tüm bölgeyi saracak şekilde yayılmasını önlemek için bunu yapması gerektiğinin de altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231016/bm-genel-sekreteri-guterres-ortadoguda-ucurumun-esigindeyiz-1076370649.html

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