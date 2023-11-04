https://sputniknews.com.tr/20231104/bm-genel-sekreteri-guterres-israil-saldirisi-karsisinda-dehsete-dustum-1077061335.html
BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştüm
BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştüm
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de bir ambulans konvoyunun vurulduğuna dair haberler karşısında şoke olduğunu söyledi. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T17:13+0300
2023-11-04T17:13+0300
2023-11-04T17:13+0300
israil- filistin çatışması
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir ambulans konvoyunu vurduğuna dair haberler karşısında şoke olduğunu söyledi. Saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Guterres şu ifadelere yer verdi:Genel Sekreter aynı zamanda Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını, cinayetleri ve adam kaçırmaları da hatırladığını söyleyerek Gazze'de tutulan rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.Guterres aynı zamanda neredeyse bir aydır Gazze'de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sivillerin abluka altında olduğunu, yardım alamadıklarını, öldürüldüklerini ve bombardıman nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını da belirterek açıklamasında şu cümlenin altını çizdi:Genel Sekreter Gazze Şeridi'ndeki insani durumu vahim olarak nitelendirerek bölgeye yeterli gıda, su ve ilaç ulaştırılamadığını ve hastaneler ile su arıtma tesislerine güç sağlayan yakıtın tükenmekte olduğunu kaydetti.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın kapasitesinin neredeyse dört kat üzerinde insan barındırdığını belirten Guterres, bu insanların İsrail tarafından bombalandığını vurguladı. Morgların aşırı kalabalık, dükkanların ise bomboş olduğunu vurgulayan Genel Sekreter bilhassa çocuklar arasında hastalıkların arttığına dikkat çekti.Guterres, nüfuz sahibi herkesin savaş kurallarına saygı gösterilmesini sağlamak, acılara son vermek ve çatışmanın tüm bölgeyi saracak şekilde yayılmasını önlemek için bunu yapması gerektiğinin de altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231016/bm-genel-sekreteri-guterres-ortadoguda-ucurumun-esigindeyiz-1076370649.html
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BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştüm
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de bir ambulans konvoyunun vurulduğuna dair haberler karşısında şoke olduğunu söyledi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir ambulans konvoyunu vurduğuna dair haberler karşısında şoke olduğunu söyledi.
Saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Guterres şu ifadelere yer verdi:
Gazze'de El-Şifa Hastanesi yakınlarında bir ambulans konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin haberler karşısında dehşete düştüm. Hastanenin dışındaki sokağa saçılmış cesetlerin görüntüleri yürek parçalayıcı..
Genel Sekreter aynı zamanda Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını, cinayetleri ve adam kaçırmaları da hatırladığını söyleyerek Gazze'de tutulan rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep etti.
Guterres aynı zamanda neredeyse bir aydır Gazze'de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sivillerin abluka altında olduğunu, yardım alamadıklarını, öldürüldüklerini ve bombardıman nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını da belirterek açıklamasında şu cümlenin altını çizdi:
Genel Sekreter Gazze Şeridi'ndeki insani durumu vahim olarak nitelendirerek bölgeye yeterli gıda, su ve ilaç ulaştırılamadığını ve hastaneler ile su arıtma tesislerine güç sağlayan yakıtın tükenmekte olduğunu kaydetti.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın kapasitesinin neredeyse dört kat üzerinde insan barındırdığını belirten Guterres, bu insanların İsrail tarafından bombalandığını vurguladı. Morgların aşırı kalabalık, dükkanların ise bomboş olduğunu vurgulayan Genel Sekreter bilhassa çocuklar arasında hastalıkların arttığına dikkat çekti.
Guterres, nüfuz sahibi herkesin savaş kurallarına saygı gösterilmesini sağlamak, acılara son vermek ve çatışmanın tüm bölgeyi saracak şekilde yayılmasını önlemek için bunu yapması gerektiğinin de altını çizdi.