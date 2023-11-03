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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/birlesik-arap-emirlikleri-filistin-israil-catismasi-bolgesel-yayilma-riski-tasiyor-1077022143.html
Birleşik Arap Emirlikleri: Filistin-İsrail çatışması bölgesel yayılma riski taşıyor
Birleşik Arap Emirlikleri: Filistin-İsrail çatışması bölgesel yayılma riski taşıyor
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı El Kaabi yaptığı açıklamada Filistin-İsrail çatışmasının bölgesel yayılma riski taşıdığını... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
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Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Noura El Kaabi yaptığı açıklamada Gazze'deki İsrail-Hamas savaşının bölgesel bir yayılma riski taşıdığı uyarısında bulundu ve insani bir ateşkesin sağlanması için "durmaksızın" çalıştıklarını söyledi.Abu Dabi'de düzenlenen bir konferansta konuşan Noura El Kaabi, "Bu savaşı durdurmak için çalışmaya devam ederken, daha geniş bağlamı ve kaynama noktasına yaklaşan bölgesel sıcaklığı düşürme gerekliliğini göz ardı edemeyiz" dedi.Gazze'de insani bir ateşkes sağlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Bakan, Ortadoğu'da daha geniş çaplı bir savaş tehlikesine karşı uyarıda bulunarak, "Bölgesel yayılma ve daha fazla tırmanma riski ile aşırılıkçı grupların bizi şiddet döngülerine hapsedecek ideolojileri geliştirmek için bu durumdan yararlanma riski de gerçek" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230731/cin-ve-birlesik-arap-emirlikleri-ilk-kez-ortak-hava-tatbikati-duzenleyecek-1074187834.html
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Birleşik Arap Emirlikleri: Filistin-İsrail çatışması bölgesel yayılma riski taşıyor

11:57 03.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze İsrail saldırı bomba Filistin
Gazze İsrail saldırı bomba Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı El Kaabi yaptığı açıklamada Filistin-İsrail çatışmasının bölgesel yayılma riski taşıdığını açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Noura El Kaabi yaptığı açıklamada Gazze'deki İsrail-Hamas savaşının bölgesel bir yayılma riski taşıdığı uyarısında bulundu ve insani bir ateşkesin sağlanması için "durmaksızın" çalıştıklarını söyledi.
Abu Dabi'de düzenlenen bir konferansta konuşan Noura El Kaabi, "Bu savaşı durdurmak için çalışmaya devam ederken, daha geniş bağlamı ve kaynama noktasına yaklaşan bölgesel sıcaklığı düşürme gerekliliğini göz ardı edemeyiz" dedi.
Gazze'de insani bir ateşkes sağlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Bakan, Ortadoğu'da daha geniş çaplı bir savaş tehlikesine karşı uyarıda bulunarak, "Bölgesel yayılma ve daha fazla tırmanma riski ile aşırılıkçı grupların bizi şiddet döngülerine hapsedecek ideolojileri geliştirmek için bu durumdan yararlanma riski de gerçek" açıklamasında bulundu.
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