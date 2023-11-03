https://sputniknews.com.tr/20231103/birlesik-arap-emirlikleri-filistin-israil-catismasi-bolgesel-yayilma-riski-tasiyor-1077022143.html

Birleşik Arap Emirlikleri: Filistin-İsrail çatışması bölgesel yayılma riski taşıyor

Birleşik Arap Emirlikleri: Filistin-İsrail çatışması bölgesel yayılma riski taşıyor

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı El Kaabi yaptığı açıklamada Filistin-İsrail çatışmasının bölgesel yayılma riski taşıdığını... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T11:57+0300

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israil- filistin çatışması

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israil

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Birleşik Arap Emirlikleri Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Noura El Kaabi yaptığı açıklamada Gazze'deki İsrail-Hamas savaşının bölgesel bir yayılma riski taşıdığı uyarısında bulundu ve insani bir ateşkesin sağlanması için "durmaksızın" çalıştıklarını söyledi.Abu Dabi'de düzenlenen bir konferansta konuşan Noura El Kaabi, "Bu savaşı durdurmak için çalışmaya devam ederken, daha geniş bağlamı ve kaynama noktasına yaklaşan bölgesel sıcaklığı düşürme gerekliliğini göz ardı edemeyiz" dedi.Gazze'de insani bir ateşkes sağlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Bakan, Ortadoğu'da daha geniş çaplı bir savaş tehlikesine karşı uyarıda bulunarak, "Bölgesel yayılma ve daha fazla tırmanma riski ile aşırılıkçı grupların bizi şiddet döngülerine hapsedecek ideolojileri geliştirmek için bu durumdan yararlanma riski de gerçek" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230731/cin-ve-birlesik-arap-emirlikleri-ilk-kez-ortak-hava-tatbikati-duzenleyecek-1074187834.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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