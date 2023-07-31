https://sputniknews.com.tr/20230731/cin-ve-birlesik-arap-emirlikleri-ilk-kez-ortak-hava-tatbikati-duzenleyecek-1074187834.html
Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez ortak hava tatbikatı düzenleyecek
Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez ortak hava tatbikatı düzenleyecek
Çin Savunma Bakanlığı, ağustos ayında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte ortak hava tatbikatı düzenleneceğini duyurdu. 31.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-31T11:04+0300
2023-07-31T11:04+0300
2023-07-31T11:04+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
sincan uygur özerk bölgesi
tatbikat
ortak askeri tatbikat
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin hava kuvvetleri ağustos ayında ilk kez ortak hava tatbikatı düzenleyecek.Çin ve BAE hava kuvvetlerinin ortak hava tatbikatının, iki tarafın yıllık plan ve anlaşmalarına uygun bir şekilde ağustos ayında Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.Açıklamada, “Bu tatbikat, Çin ve BAE hava kuvvetlerinin ilk ortak tatbikatı olacak. Tatbikat, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki uygulama paylaşımını ve işbirliğini derinleştirmeyi, ayrıca karşılıklı anlayışı ve karşılıklı güveni güçlendirmeyi amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı.
çin
çin halk cumhuriyeti
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
sincan uygur özerk bölgesi
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çin, çin halk cumhuriyeti, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), sincan uygur özerk bölgesi, tatbikat, ortak askeri tatbikat
çin, çin halk cumhuriyeti, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), sincan uygur özerk bölgesi, tatbikat, ortak askeri tatbikat
Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez ortak hava tatbikatı düzenleyecek
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Çin Savunma Bakanlığı, ağustos ayında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte ortak hava tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin hava kuvvetleri ağustos ayında ilk kez ortak hava tatbikatı düzenleyecek.
Çin ve BAE hava kuvvetlerinin ortak hava tatbikatının, iki tarafın yıllık plan ve anlaşmalarına uygun bir şekilde ağustos ayında Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, “Bu tatbikat, Çin ve BAE hava kuvvetlerinin ilk ortak tatbikatı olacak. Tatbikat, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki uygulama paylaşımını ve işbirliğini derinleştirmeyi, ayrıca karşılıklı anlayışı ve karşılıklı güveni güçlendirmeyi amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı.