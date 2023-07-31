https://sputniknews.com.tr/20230731/cin-ve-birlesik-arap-emirlikleri-ilk-kez-ortak-hava-tatbikati-duzenleyecek-1074187834.html

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez ortak hava tatbikatı düzenleyecek

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri ilk kez ortak hava tatbikatı düzenleyecek

Çin Savunma Bakanlığı, ağustos ayında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte ortak hava tatbikatı düzenleneceğini duyurdu. 31.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-31T11:04+0300

2023-07-31T11:04+0300

2023-07-31T11:04+0300

dünya

çin

çin halk cumhuriyeti

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

sincan uygur özerk bölgesi

tatbikat

ortak askeri tatbikat

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin hava kuvvetleri ağustos ayında ilk kez ortak hava tatbikatı düzenleyecek.Çin ve BAE hava kuvvetlerinin ortak hava tatbikatının, iki tarafın yıllık plan ve anlaşmalarına uygun bir şekilde ağustos ayında Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.Açıklamada, “Bu tatbikat, Çin ve BAE hava kuvvetlerinin ilk ortak tatbikatı olacak. Tatbikat, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki uygulama paylaşımını ve işbirliğini derinleştirmeyi, ayrıca karşılıklı anlayışı ve karşılıklı güveni güçlendirmeyi amaçlıyor” ifadeleri kullanıldı.

çin

çin halk cumhuriyeti

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

sincan uygur özerk bölgesi

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çin, çin halk cumhuriyeti, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), sincan uygur özerk bölgesi, tatbikat, ortak askeri tatbikat