Arap ülkeleri harekete geçti: Gazze için 'olağanüstü zirve' toplanacak

Suudi Arabistan, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin gelişmelerin ele alınacağı iki olağanüstü zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin olağanüstü toplantı çağrısı yaptıkları belirtildi.
Bu çağrı üzerine düzenlenecek Olağanüstü Arap Zirvesi ve Olağanüstü İslam Zirvesi'nde Gazze Şeridi'ndeki krizin ve tehlikeli insani yansımalarının ele alınacağı aktarılan açıklamada, bölgesel siyasi gelişmelerin Arap-Afrika ortaklığını etkilememesi için Arap-Afrika Zirvesi'nin de daha sonra belirlenmek üzere ertelendiği bilgisine yer verildi.
Arap Birliği, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını görüşmek üzere Suudi Arabistan ve Filistin'den talep geldiğini açıklamıştı. Suudi Arabistan ev sahipliğindeki Olağanüstü Arap Zirvesi, 11 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.
İİT de İslam ülkelerinin, İsrail'in Filistin halkına saldırılarını ele almak üzere 12 Kasım Pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da olağanüstü zirvede toplanacağını açıklamıştı.