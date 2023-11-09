https://sputniknews.com.tr/20231109/suriyenin-baskenti-samda-patlama-sesleri-1077216422.html
Suriye’nin başkenti Şam’da patlama sesleri
Suriye’nin başkenti Şam’da patlama sesleri
09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T00:26+0300
2023-11-09T00:26+0300
2023-11-09T00:26+0300
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suriye
2023
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