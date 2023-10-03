https://sputniknews.com.tr/20231003/israilden-suriyeye-hava-saldirisi-iki-asker-yaralandi--1075968869.html
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: İki asker yaralandı
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: İki asker yaralandı
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Deyr ez-Zor kenti yakınlarına düzenlediği hava saldırısında iki asker yaralandığını açıkladı. 03.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-03T01:44+0300
2023-10-03T01:44+0300
2023-10-03T01:44+0300
dünya
deyr ez-zor
ortadoğu
israil
saldırı
hava saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075968855_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9017b4f45be711476f44386cc91884a1.jpg
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in ülkenin doğusundaki Deyr ez-Zor kenti yakınlarındaki Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bakanlık, 23:50 sularında düzenlenen saldırı sonucunda iki askerin yaralandığını, maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/israil-yeniden-suriyeye-saldirdi-1069132931.html
deyr ez-zor
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/03/1075968855_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_27f177c51a6276a4b9d0b7fdcb39f45b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deyr ez-zor, ortadoğu, israil, saldırı, hava saldırısı
deyr ez-zor, ortadoğu, israil, saldırı, hava saldırısı
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: İki asker yaralandı
Abone ol
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Deyr ez-Zor kenti yakınlarına düzenlediği hava saldırısında iki asker yaralandığını açıkladı.
Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in ülkenin doğusundaki Deyr ez-Zor kenti yakınlarındaki Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Bakanlık, 23:50 sularında düzenlenen saldırı sonucunda iki askerin yaralandığını, maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.