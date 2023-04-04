https://sputniknews.com.tr/20230404/israil-yeniden-suriyeye-saldirdi-1069132931.html
İsrail yeniden Suriye'ye saldırdı
İsrail yeniden Suriye'ye saldırdı
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T02:16+0300
2023-04-04T02:16+0300
2023-04-04T02:16+0300
dünya
suriye
israil
hava saldırısı
şam
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Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.15'te Şam kırsalındaki bir noktanın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.Saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de sık sık askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/abd-george-w-h-bush-ucak-gemisini-suriyeye-yaklastirdi-1069126854.html
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suriye, israil, hava saldırısı, şam
suriye, israil, hava saldırısı, şam
İsrail yeniden Suriye'ye saldırdı
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İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bir noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.15'te Şam kırsalındaki bir noktanın İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü. Saldırı sonucu hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı.
İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail, 2011'den bu yana Suriye'de sık sık askeri noktalara saldırılar düzenliyor.