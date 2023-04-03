https://sputniknews.com.tr/20230403/abd-george-w-h-bush-ucak-gemisini-suriyeye-yaklastirdi-1069126854.html

ABD, George W. H. Bush uçak gemisini Suriye'ye yaklaştırdı

ABD, George W. H. Bush uçak gemisini Suriye'ye yaklaştırdı

ABD'nin Akdeniz'deki USS George W. H. Bush uçak gemisi, Suriye'de Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üslere yönelik saldırının ardından Suriye kıyılarına... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T22:35+0300

2023-04-03T22:35+0300

2023-04-03T22:35+0300

dünya

abd

suriye

pentagon

george h. w. bush

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ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere roket ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) adım attı.Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında "İran Devrim Muhafızları ile ilişkili grupların Suriye'de konuşlu kuvvetlerimize saldırılarını artırdıklarını gördük ve tedbir olarak uçak gemisini daha yakın bir bölgeye çektik" dedi.Singh, altı aylık görev süresi biten geminin Akdeniz'de daha ne kadar kalacağına ilişkin soruya ise yanıt vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20230403/esadin-donusu-suriyenin-arap-ligine-yeniden-girmesi-neleri-degistirir-1069108108.html

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