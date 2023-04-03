https://sputniknews.com.tr/20230403/abd-george-w-h-bush-ucak-gemisini-suriyeye-yaklastirdi-1069126854.html
ABD, George W. H. Bush uçak gemisini Suriye'ye yaklaştırdı
ABD, George W. H. Bush uçak gemisini Suriye'ye yaklaştırdı
ABD'nin Akdeniz'deki USS George W. H. Bush uçak gemisi, Suriye'de Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üslere yönelik saldırının ardından Suriye kıyılarına... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T22:35+0300
2023-04-03T22:35+0300
2023-04-03T22:35+0300
dünya
abd
suriye
pentagon
george h. w. bush
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ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere roket ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) adım attı.Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında "İran Devrim Muhafızları ile ilişkili grupların Suriye'de konuşlu kuvvetlerimize saldırılarını artırdıklarını gördük ve tedbir olarak uçak gemisini daha yakın bir bölgeye çektik" dedi.Singh, altı aylık görev süresi biten geminin Akdeniz'de daha ne kadar kalacağına ilişkin soruya ise yanıt vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20230403/esadin-donusu-suriyenin-arap-ligine-yeniden-girmesi-neleri-degistirir-1069108108.html
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abd, suriye, pentagon, george h. w. bush
abd, suriye, pentagon, george h. w. bush
ABD, George W. H. Bush uçak gemisini Suriye'ye yaklaştırdı
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ABD'nin Akdeniz'deki USS George W. H. Bush uçak gemisi, Suriye'de Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu üslere yönelik saldırının ardından Suriye kıyılarına yakın bölgeye konumlandı.
ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere roket ve insansız hava araçları ile saldırı düzenlemesinin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) adım attı.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında "İran Devrim Muhafızları ile ilişkili grupların Suriye'de konuşlu kuvvetlerimize saldırılarını artırdıklarını gördük ve tedbir olarak uçak gemisini daha yakın bir bölgeye çektik" dedi.
Singh, altı aylık görev süresi biten geminin Akdeniz'de daha ne kadar kalacağına ilişkin soruya ise yanıt vermedi.