https://sputniknews.com.tr/20231106/iran-israil-nukleer-silahlardan-arindirilmali-1077118731.html

İran: İsrail, nükleer silahlardan arındırılmalı

İran: İsrail, nükleer silahlardan arındırılmalı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğunu söyleyen İsrailli Bakan'a tepki gösterdi 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T13:44+0300

2023-11-06T13:44+0300

2023-11-06T13:44+0300

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğunu söyleyen İsrailli Bakan'a tepki göstererek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) 'İsrail'in nükleer silahlardan arındırılması' çağrısında bulundu.Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan konuyla ilgili paylaşımda bulundu. İran Dışişleri Bakanı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, katıldığı bir radyo programında 'nükleer bomba kullanmanın' Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti. Bu açıklamanın ardından Başbakan Bünyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı. Eski Başbakan Yair Lapid ise Netanyahu'ya Eliyahu'yu görevden alması çağrısında bulunmuştu.Gazze Şeridi'ne yönelik skandal sözlerine gelen tepkilerin ardından Eliyahu geri adım atarak, nükleer bombayla ilgili açıklamasının 'mecazi olduğunu' savunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231101/iran-dini-lideri-hamaneyden-israile-petrol-ve-gida-ambargosu-cagrisi-1076961619.html

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