https://sputniknews.com.tr/20231213/gazzede-israilin-saldirilarinda-olenlerin-sayisi-18-bin-608e-yukseldi-1078433489.html

Gazze’de İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 18 bin 608'e yükseldi

Gazze’de İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 18 bin 608'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Gazze Şeridi Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda hayatını kaybeden kişi sayısının 18 bin... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T17:48+0300

2023-12-13T17:48+0300

2023-12-13T17:48+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

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israil-filistin sorunu

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izzeddin el-kassam tugayları

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Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Gazze Şeridi Sözcüsü Eşref el-Kudra, bugünkü basın açıklamasında, “İşgalin başından bu yana Gazze Şeridi’nde 18 bin 608 kişi hayatını kaybederken 50 bin 594 kişi de yaralandı” ifadesini kullandı.Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi. Saldırıda, 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.Bunun üzerine İsrail, Gazze Şeridi’nde geniş kapsamlı askeri harekat başlattı. Harekat kapsamında Gazze Şeridi’ndeki yerleşim bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirildiği ve kara operasyonları düzenlendi. Bölgeyi tam abluka altına alan İsrail, Gazze Şeridi’ne su, gıda, elektrik, ilaç ve yakıt tedarikini durdurdu.Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani ara’da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.İnsani ara bittikten sonra İsrail yoğun saldırılarına devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20231213/israilden-bidena-yanit-uluslararasi-destek-olsun-ya-da-olmasin-savas-surecek-1078431965.html

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