https://sputniknews.com.tr/20231206/israil-abdden-200-ucak-askeri-yardim-aldik-1078150574.html
İsrail: ABD'den 200 uçak askeri yardım aldık
İsrail: ABD'den 200 uçak askeri yardım aldık
İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana ABD’nin İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T18:04+0300
2023-12-06T18:04+0300
2023-12-06T18:04+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
israil savunma bakanlığı
filistin
israil-filistin sorunu
abd
abd-israil ilişkileri
askeri yardım
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İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama, ABD’den İsrail ordusu için askeri teçhizat taşıyan 200'üncü kargo uçağının ülkeye ulaştığını belirtti.Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı ABD Tedarik Misyonu'nun çabalarıyla gerçekleşen sevkiyatların büyük önem taşıdığı ifade edildi.Bu kapsamda, Gazze’deki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderildiği bilgisi verilen açıklamada, bunların içinde zırhlı araçlar, silahlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, tıbbi malzeme, mühimmat ve daha fazlasının olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231116/israil-basini-abd-ve-tel-aviv-gazzeyi-uluslararasi-bir-gucun-kontrol-etmesinde-hemfikir-1077459564.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, abd, abd-israil ilişkileri, askeri yardım
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, abd, abd-israil ilişkileri, askeri yardım
İsrail: ABD'den 200 uçak askeri yardım aldık
İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana ABD’nin İsrail ordusuna 200 kargo uçağıyla 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderdiğini duyurdu.
İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama, ABD’den İsrail ordusu için askeri teçhizat taşıyan 200'üncü kargo uçağının ülkeye ulaştığını belirtti.
Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı ABD Tedarik Misyonu'nun çabalarıyla gerçekleşen sevkiyatların büyük önem taşıdığı ifade edildi.
Bu kapsamda, Gazze’deki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusuna 10 bin tondan fazla askeri teçhizat gönderildiği bilgisi verilen açıklamada, bunların içinde zırhlı araçlar, silahlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, tıbbi malzeme, mühimmat ve daha fazlasının olduğu kaydedildi.