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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/israil-basini-abd-ve-tel-aviv-gazzeyi-uluslararasi-bir-gucun-kontrol-etmesinde-hemfikir-1077459564.html
İsrail basını: ABD ve Tel Aviv, Gazze’yi ‘uluslararası bir gücün kontrol etmesinde’ hemfikir
İsrail basını: ABD ve Tel Aviv, Gazze’yi ‘uluslararası bir gücün kontrol etmesinde’ hemfikir
İsrail ve ABD’nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sona erdirmesinin ardından Gazze’yi 'uluslararası bir gücün kontrol etmesi' konusunda... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T14:04+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, dün Tel Aviv’i ziyaret eden Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile üst düzey İsrailli yetkililerin yaptığı toplantıda “Gazze’de savaşın bitmesinden sonraki durumun” ele alındığı ifade edildi.KAN’ın, 'konuyla ilgili İsrailli iki kaynaktan' aktardığına göre, toplantıdaki taraflar, savaşın sona ermesinin ardından 'Gazze'yi kontrol edecek tarafın uluslararası bir görev gücü olmasını' önerdi.Mahmud Abbas yönetimi devre dışı bırakılabilirMcGurk ve İsrailli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria’daki Mahmud Abbas liderliğindeki ‘Filistin Yönetimi'nin mevcut haliyle Gazze Şeridi’ni kontrol edemeyeceği’ konusunda mutabık kaldı.McGurk’un, İsrailli yetkililerden, ‘İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde tam güvenlik kontrolüne sahip olacağı’ yönünde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamaya açıklık getirmelerini istediği aktarıldı.İsrailli yetkililerin, McGurk'a, "İsrail'in Gazze’de sivilleri yönetme veya yasa dışı Yahudi yerleşimlerini yeniden kurma niyetinde olmadıklarını vurguladığı" kaydedildi.Dün İsrail’i ziyaret eden McGurk, İsrailli yetkililerle Tel Aviv’de görüşmüştü.İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile McGurk’un, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki esirlerin durumunu ve bunların evlerine döndürülmesi konularını görüştüğü bildirilmişti.Öte yandan ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Almanya'nın Gazze'de İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletlerin (BM) kentin kontrolünü almasını önerdiğini yazmıştı.Almanya'nın hazırladığı ve Gazze'nin geleceği konusunda senaryoların değerlendirildiği 2 sayfalık gayriresmi belgeyi ele geçiren Politico, bu belgeye göre, BM'nin Gazze'nin kontrolünü ele almasının önerildiğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231113/abddeki-islam-topluluklarinin-liderleri-bidenla-gorustu-gazze-soylemini-yumusatma-cagrisi-yapildi-1077362230.html
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İsrail basını: ABD ve Tel Aviv, Gazze’yi ‘uluslararası bir gücün kontrol etmesinde’ hemfikir

14:04 16.11.2023
© AFP 2023Biden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AFP 2023
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İsrail ve ABD’nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sona erdirmesinin ardından Gazze’yi 'uluslararası bir gücün kontrol etmesi' konusunda hemfikir olduğu ileri sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, dün Tel Aviv’i ziyaret eden Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile üst düzey İsrailli yetkililerin yaptığı toplantıda “Gazze’de savaşın bitmesinden sonraki durumun” ele alındığı ifade edildi.
KAN’ın, 'konuyla ilgili İsrailli iki kaynaktan' aktardığına göre, toplantıdaki taraflar, savaşın sona ermesinin ardından 'Gazze'yi kontrol edecek tarafın uluslararası bir görev gücü olmasını' önerdi.

Mahmud Abbas yönetimi devre dışı bırakılabilir

McGurk ve İsrailli yetkililer, işgal altındaki Batı Şeria’daki Mahmud Abbas liderliğindeki ‘Filistin Yönetimi'nin mevcut haliyle Gazze Şeridi’ni kontrol edemeyeceği’ konusunda mutabık kaldı.
McGurk’un, İsrailli yetkililerden, ‘İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde tam güvenlik kontrolüne sahip olacağı’ yönünde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun yaptığı açıklamaya açıklık getirmelerini istediği aktarıldı.
İsrailli yetkililerin, McGurk'a, "İsrail'in Gazze’de sivilleri yönetme veya yasa dışı Yahudi yerleşimlerini yeniden kurma niyetinde olmadıklarını vurguladığı" kaydedildi.
Dün İsrail’i ziyaret eden McGurk, İsrailli yetkililerle Tel Aviv’de görüşmüştü.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile McGurk’un, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki esirlerin durumunu ve bunların evlerine döndürülmesi konularını görüştüğü bildirilmişti.
Öte yandan ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Almanya'nın Gazze'de İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletlerin (BM) kentin kontrolünü almasını önerdiğini yazmıştı.
Almanya'nın hazırladığı ve Gazze'nin geleceği konusunda senaryoların değerlendirildiği 2 sayfalık gayriresmi belgeyi ele geçiren Politico, bu belgeye göre, BM'nin Gazze'nin kontrolünü ele almasının önerildiğini aktarmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
ABD’deki İslam topluluklarının liderleri Biden’la görüştü: Gazze söylemini yumuşatma çağrısı yapıldı
13 Kasım, 22:37
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