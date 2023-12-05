https://sputniknews.com.tr/20231205/netanyahunun-iktidari-sallaniyor-mu-israil-ekonomi-bakani-netanyahuya-baskaldirdi-1078086693.html
Netanyahu'nun iktidarı sallanıyor mu: 'İsrail Ekonomi Bakanı Netanyahu'ya başkaldırdı'
Netanyahu'nun iktidarı sallanıyor mu: 'İsrail Ekonomi Bakanı Netanyahu'ya başkaldırdı'
Likud partisinin Ekonomi Bakanı Barkat karşı aday olmayı planladığını ve partinin 'değişime ihtiyacı olduğunu' söyledi. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T11:24+0300
2023-12-05T11:24+0300
2023-12-05T11:24+0300
israil- filistin çatışması
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
benyamin netanyahu
nir barkat
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
likud (parti)
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İktidardaki Likud partisinin kıdemli üyelerinden Ekonomi Bakanı Nir Barkat'ın, İsrail-Filistin çatışmasının ardından Başbakan Benyamin Netanyahu'nun 18 yıllık parti liderliğine meydan okumayı planladığı, partinin 'değişime ihtiyacı olduğunu' söylediği ve savaş bittikten sonra ulusal seçimlerin yapılması çağrısında bulunduğu bildirildi.Barkat'ın katıldığı bir etkinlikle şu açıklamalarda bulundu belirtildi:İsrail yayın kuruluşuna göre Barkat'ın katıldığı bu etkinlikle partisinin taraftarlarına 'Likud'un değişime ihtiyacı var' dediği belirtildi.Barkat'ın, "Ben bir ajandaya göre hareket ediyorum ve bu ajanda sona yaklaşıyor" dediği öne sürülürken İsrail ana akım medyası bu durum Netanyahu istifa etmese bile Likud partisinin liderliğine aday olmak anlamına geldiğini dile getirdi.Bu meseleye ilişkin yaptığı açıklamada Barkat şu sözleri kaydetti:Barkat savaş bütçesinin yenilenmesine karşı oy kullanma tehdidinde bulunarak bütçenin savaş dönemindeki ekonomik ihtiyaçlara cevap vermekte yetersiz kaldığını söylemişti. Ekonomi bakanına yakın bir kaynak, bütçenin sunulduğu şekliyle 'ekonomik çöküşe yol açacağını' belirtmişti.Ancak İsrail medyası, raporunun bütçe konusuyla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20231116/muhalefetten-israil-basbakani-netanyahuya-istifa-cagrisi-1077456955.html
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israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, benyamin netanyahu, nir barkat, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, likud (parti)
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, benyamin netanyahu, nir barkat, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, likud (parti)
Netanyahu'nun iktidarı sallanıyor mu: 'İsrail Ekonomi Bakanı Netanyahu'ya başkaldırdı'
Likud partisinin Ekonomi Bakanı Barkat karşı aday olmayı planladığını ve partinin 'değişime ihtiyacı olduğunu' söyledi.
İktidardaki Likud partisinin kıdemli üyelerinden Ekonomi Bakanı Nir Barkat'ın, İsrail-Filistin çatışmasının ardından Başbakan Benyamin Netanyahu'nun 18 yıllık parti liderliğine meydan okumayı planladığı, partinin 'değişime ihtiyacı olduğunu' söylediği ve savaş bittikten sonra ulusal seçimlerin yapılması çağrısında bulunduğu bildirildi.
Barkat'ın katıldığı bir etkinlikle şu açıklamalarda bulundu belirtildi:
Netanyahu'yu bir daha desteklemeyeceğim. Çatışmalardan sonra halka dönmeli ve güvenini yeniden kazanmalıyız.
İsrail yayın kuruluşuna göre Barkat'ın katıldığı bu etkinlikle partisinin taraftarlarına 'Likud'un değişime ihtiyacı var' dediği belirtildi.
Barkat'ın, "Ben bir ajandaya göre hareket ediyorum ve bu ajanda sona yaklaşıyor" dediği öne sürülürken İsrail ana akım medyası bu durum Netanyahu istifa etmese bile Likud partisinin liderliğine aday olmak anlamına geldiğini dile getirdi.
Bu meseleye ilişkin yaptığı açıklamada Barkat şu sözleri kaydetti:
Art niyetli siyasi yetkililerle işbirliği yapma niyetinde değilim. Çözüleceğine inandığım bütçe konusuyla ilgili profesyonel eleştirilerim olduğu bir sır değil.
Barkat savaş bütçesinin yenilenmesine karşı oy kullanma tehdidinde bulunarak bütçenin savaş dönemindeki ekonomik ihtiyaçlara cevap vermekte yetersiz kaldığını söylemişti. Ekonomi bakanına yakın bir kaynak, bütçenin sunulduğu şekliyle 'ekonomik çöküşe yol açacağını' belirtmişti.
Ancak İsrail medyası, raporunun bütçe konusuyla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürdü.