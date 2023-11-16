https://sputniknews.com.tr/20231116/muhalefetten-israil-basbakani-netanyahuya-istifa-cagrisi-1077456955.html
Muhalefetten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrısı
Muhalefetten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrısı
İsrail Ana Muhalefet lideri Lapid Netanyahu'yu istifaya çağırdı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T12:42+0300
2023-11-16T12:42+0300
2023-11-16T12:45+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
yair lapid
likud (parti)
benyamin netanyahu
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/01/1058178435_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2049442468049325b8c55aefd4af05c4.jpg
Muhalefet Lideri Yair Lapid Çarşamba günü Başbakan Benjamin Netanyahu'yu, hükümetin Hamas'a karşı savaşı kötü idare ettiği gerekçesiyle istifaya çağırdı.Yesh Atid partisinin lideri verdiği demeçte "Netanyahu'nun savaş sırasında gitmesi gerekiyor" diyerek savaşın başından bu yana ilk kez başbakanın görevden alınması çağrısında bulunarak "Likud'dan başka bir adayın yönetimi altında hükümette yer alacağız" dedi. Lapid ayrıca bu konuda iktidar partisi liderleriyle görüşmeler yaptığını iddia ederek, "Orada ülkenin kötü bir yere gittiğini anlayan pek çok insan var" açıklamasında bulundu.Açıklamalarında hükümetin çalışmadığını vurgulayan Lapid, "Değişime ihtiyacımız var, Netanyahu başbakan olmaya devam edemez. Halkın güvenmediği bir başbakanla uzun süreli bir kampanya yürütmemize izin veremeyiz" diye ekledi.Lapid, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından altı gün sonra Benny Gantz ile birlikte kurulan savaş kabinesine, kabinenin çalışamayacağı gerekçesiyle katılmamıştı.Lapid'in Netanyahu'nun istifa etmesi yönündeki çağrısına iktidar partisinden yanıt gecikmedi. İktidardaki Likud partisi Lapid'i sözlerinden dolayı eleştirerek onu bir Filistin devletinin peşinde koşacak bir hükümet kurmaya çalışmakla suçladı. Partiden yapılan açıklamada, "Lapid'in, kampanyayı yöneten başbakanı görevden alıp yerine bir Filistin devleti kuracak ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi kontrol etmesine izin verecek bir hükümet önererek savaş sırasında siyaset yapması talihsizlik ve utanç vericidir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231023/netanyahu-ile-ordu-arasinda-kriz-iddiasi-istifasini-istiyorlar-1076628596.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/01/1058178435_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_279903316bb55af76a4515e118b66bbc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, netanyahu istifa, likud partisi, yair lapid
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, netanyahu istifa, likud partisi, yair lapid
Muhalefetten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrısı
12:42 16.11.2023 (güncellendi: 12:45 16.11.2023)
İsrail Ana Muhalefet lideri Lapid Netanyahu'yu istifaya çağırdı.
Muhalefet Lideri Yair Lapid Çarşamba günü Başbakan Benjamin Netanyahu'yu, hükümetin Hamas'a karşı savaşı kötü idare ettiği gerekçesiyle istifaya çağırdı.
Yesh Atid partisinin lideri verdiği demeçte "Netanyahu'nun savaş sırasında gitmesi gerekiyor" diyerek savaşın başından bu yana ilk kez başbakanın görevden alınması çağrısında bulunarak "Likud'dan başka bir adayın yönetimi altında hükümette yer alacağız" dedi. Lapid ayrıca bu konuda iktidar partisi liderleriyle görüşmeler yaptığını iddia ederek, "Orada ülkenin kötü bir yere gittiğini anlayan pek çok insan var" açıklamasında bulundu.
Açıklamalarında hükümetin çalışmadığını vurgulayan Lapid, "Değişime ihtiyacımız var, Netanyahu başbakan olmaya devam edemez. Halkın güvenmediği bir başbakanla uzun süreli bir kampanya yürütmemize izin veremeyiz" diye ekledi.
Lapid, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından altı gün sonra Benny Gantz ile birlikte kurulan savaş kabinesine, kabinenin çalışamayacağı gerekçesiyle katılmamıştı.
Lapid'in Netanyahu'nun istifa etmesi yönündeki çağrısına iktidar partisinden yanıt gecikmedi. İktidardaki Likud partisi Lapid'i sözlerinden dolayı eleştirerek onu bir Filistin devletinin peşinde koşacak bir hükümet kurmaya çalışmakla suçladı. Partiden yapılan açıklamada, "Lapid'in, kampanyayı yöneten başbakanı görevden alıp yerine bir Filistin devleti kuracak ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi kontrol etmesine izin verecek bir hükümet önererek savaş sırasında siyaset yapması talihsizlik ve utanç vericidir" denildi.