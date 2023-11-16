Muhalefetten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrısı

Türkiye
SON DAKİKA | İzmir'de metro raydan çıkarak duvara çarptı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Yoksulluk ve eğitim düzeyi, suç oranıyla doğru orantılı'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa'ya iltica sayısı 51 bini aştı'
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İzzet Doğan: Çıkan kararlar toplum vicdanını rahatlatmıyor
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ebeveynler dikkat: Çocuklar arasında yaygınlaşan 'kanlı para' oyunu nedir, nasıl yaklaşmak gerekir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci: ‘Kaos içindeki Washington, İsrail'e söz geçiremiyor’
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: ‘NATO Zelenskiy'yi tasfiye etmek istiyor’
18:20
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li bilim insanından nükleer uyarısı: ‘Nüfusun yüzde 90’ı yok olur’
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Blinken'dan itiraf: 'Beyaz Saray'ın Gazze politikası çatlağa neden oldu'
18:38
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın 'en aptalca' kararını açıkladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus ve ABD'li bilim insanları: ‘Yaşam, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir’
19:14
2 dk
SESLİ HABER
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna itirafı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Letonyalı bakana telefon şakası: 'Kiev'e yardım etmekten memnun değiliz'
19:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan hatırlatma: ‘Batı, Suriye'nin kaynaklarını yağmalıyor’
19:49
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
20:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
BU DÜNYADAN AHMET KAYA GEÇTİ
“Ölürsem tek bir isteğim var...”
09:32
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Deprem yardımları seçim için satıldı mı?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
GÜN ORTASI
İngiliz bankasından Türkiye için dolar tahmini
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231116/muhalefetten-israil-basbakani-netanyahuya-istifa-cagrisi-1077456955.html
Muhalefetten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrısı
Muhalefetten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrısı
İsrail Ana Muhalefet lideri Lapid Netanyahu'yu istifaya çağırdı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T12:42+0300
2023-11-16T12:45+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
yair lapid
likud (parti)
benyamin netanyahu
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/01/1058178435_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2049442468049325b8c55aefd4af05c4.jpg
Muhalefet Lideri Yair Lapid Çarşamba günü Başbakan Benjamin Netanyahu'yu, hükümetin Hamas'a karşı savaşı kötü idare ettiği gerekçesiyle istifaya çağırdı.Yesh Atid partisinin lideri verdiği demeçte "Netanyahu'nun savaş sırasında gitmesi gerekiyor" diyerek savaşın başından bu yana ilk kez başbakanın görevden alınması çağrısında bulunarak "Likud'dan başka bir adayın yönetimi altında hükümette yer alacağız" dedi. Lapid ayrıca bu konuda iktidar partisi liderleriyle görüşmeler yaptığını iddia ederek, "Orada ülkenin kötü bir yere gittiğini anlayan pek çok insan var" açıklamasında bulundu.Açıklamalarında hükümetin çalışmadığını vurgulayan Lapid, "Değişime ihtiyacımız var, Netanyahu başbakan olmaya devam edemez. Halkın güvenmediği bir başbakanla uzun süreli bir kampanya yürütmemize izin veremeyiz" diye ekledi.Lapid, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından altı gün sonra Benny Gantz ile birlikte kurulan savaş kabinesine, kabinenin çalışamayacağı gerekçesiyle katılmamıştı.Lapid'in Netanyahu'nun istifa etmesi yönündeki çağrısına iktidar partisinden yanıt gecikmedi. İktidardaki Likud partisi Lapid'i sözlerinden dolayı eleştirerek onu bir Filistin devletinin peşinde koşacak bir hükümet kurmaya çalışmakla suçladı. Partiden yapılan açıklamada, "Lapid'in, kampanyayı yöneten başbakanı görevden alıp yerine bir Filistin devleti kuracak ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi kontrol etmesine izin verecek bir hükümet önererek savaş sırasında siyaset yapması talihsizlik ve utanç vericidir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231023/netanyahu-ile-ordu-arasinda-kriz-iddiasi-istifasini-istiyorlar-1076628596.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/01/1058178435_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_279903316bb55af76a4515e118b66bbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, netanyahu istifa, likud partisi, yair lapid
filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, netanyahu istifa, likud partisi, yair lapid

Muhalefetten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrısı

12:42 16.11.2023 (güncellendi: 12:45 16.11.2023)
© AP Photo / Ariel SchalitYair Lapid
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Abone ol
İsrail Ana Muhalefet lideri Lapid Netanyahu'yu istifaya çağırdı.
Muhalefet Lideri Yair Lapid Çarşamba günü Başbakan Benjamin Netanyahu'yu, hükümetin Hamas'a karşı savaşı kötü idare ettiği gerekçesiyle istifaya çağırdı.
Yesh Atid partisinin lideri verdiği demeçte "Netanyahu'nun savaş sırasında gitmesi gerekiyor" diyerek savaşın başından bu yana ilk kez başbakanın görevden alınması çağrısında bulunarak "Likud'dan başka bir adayın yönetimi altında hükümette yer alacağız" dedi. Lapid ayrıca bu konuda iktidar partisi liderleriyle görüşmeler yaptığını iddia ederek, "Orada ülkenin kötü bir yere gittiğini anlayan pek çok insan var" açıklamasında bulundu.
Açıklamalarında hükümetin çalışmadığını vurgulayan Lapid, "Değişime ihtiyacımız var, Netanyahu başbakan olmaya devam edemez. Halkın güvenmediği bir başbakanla uzun süreli bir kampanya yürütmemize izin veremeyiz" diye ekledi.
Lapid, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından altı gün sonra Benny Gantz ile birlikte kurulan savaş kabinesine, kabinenin çalışamayacağı gerekçesiyle katılmamıştı.
Lapid'in Netanyahu'nun istifa etmesi yönündeki çağrısına iktidar partisinden yanıt gecikmedi. İktidardaki Likud partisi Lapid'i sözlerinden dolayı eleştirerek onu bir Filistin devletinin peşinde koşacak bir hükümet kurmaya çalışmakla suçladı. Partiden yapılan açıklamada, "Lapid'in, kampanyayı yöneten başbakanı görevden alıp yerine bir Filistin devleti kuracak ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi kontrol etmesine izin verecek bir hükümet önererek savaş sırasında siyaset yapması talihsizlik ve utanç vericidir" denildi.
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2023
DÜNYA
Netanyahu ile ordu arasında kriz iddiası: 'İstifasını istiyorlar'
23 Ekim, 17:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала