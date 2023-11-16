https://sputniknews.com.tr/20231116/muhalefetten-israil-basbakani-netanyahuya-istifa-cagrisi-1077456955.html

Muhalefetten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrısı

Muhalefetten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya istifa çağrısı

İsrail Ana Muhalefet lideri Lapid Netanyahu'yu istifaya çağırdı. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T12:42+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

yair lapid

likud (parti)

benyamin netanyahu

hamas

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Muhalefet Lideri Yair Lapid Çarşamba günü Başbakan Benjamin Netanyahu'yu, hükümetin Hamas'a karşı savaşı kötü idare ettiği gerekçesiyle istifaya çağırdı.Yesh Atid partisinin lideri verdiği demeçte "Netanyahu'nun savaş sırasında gitmesi gerekiyor" diyerek savaşın başından bu yana ilk kez başbakanın görevden alınması çağrısında bulunarak "Likud'dan başka bir adayın yönetimi altında hükümette yer alacağız" dedi. Lapid ayrıca bu konuda iktidar partisi liderleriyle görüşmeler yaptığını iddia ederek, "Orada ülkenin kötü bir yere gittiğini anlayan pek çok insan var" açıklamasında bulundu.Açıklamalarında hükümetin çalışmadığını vurgulayan Lapid, "Değişime ihtiyacımız var, Netanyahu başbakan olmaya devam edemez. Halkın güvenmediği bir başbakanla uzun süreli bir kampanya yürütmemize izin veremeyiz" diye ekledi.Lapid, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından altı gün sonra Benny Gantz ile birlikte kurulan savaş kabinesine, kabinenin çalışamayacağı gerekçesiyle katılmamıştı.Lapid'in Netanyahu'nun istifa etmesi yönündeki çağrısına iktidar partisinden yanıt gecikmedi. İktidardaki Likud partisi Lapid'i sözlerinden dolayı eleştirerek onu bir Filistin devletinin peşinde koşacak bir hükümet kurmaya çalışmakla suçladı. Partiden yapılan açıklamada, "Lapid'in, kampanyayı yöneten başbakanı görevden alıp yerine bir Filistin devleti kuracak ve Filistin Yönetimi'nin Gazze'yi kontrol etmesine izin verecek bir hükümet önererek savaş sırasında siyaset yapması talihsizlik ve utanç vericidir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231023/netanyahu-ile-ordu-arasinda-kriz-iddiasi-istifasini-istiyorlar-1076628596.html

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