https://sputniknews.com.tr/20231023/netanyahu-ile-ordu-arasinda-kriz-iddiasi-istifasini-istiyorlar-1076628596.html
Netanyahu ile ordu arasında kriz iddiası: 'İstifasını istiyorlar'
Netanyahu ile ordu arasında kriz iddiası: 'İstifasını istiyorlar'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mevcut gelişmeler ışığında ülkeye liderlik etme konusundaki yeterliliğinden şüphe duyan bazı siyasetçi, askeri ve... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T17:01+0300
2023-10-23T17:01+0300
2023-10-23T17:01+0300
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İngiliz The Guardian'ın haberine göre Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıdan sonra yaşanan süreci başarısızlık olarak değerlendiren üst düzey isimler Netanyahu'yu istifaya davet etti.Eski Başbakan Ehud Barak, Hamas'ın saldırısını 'İsrail'e kurulduğu günden bu yana vurulan en ciddi darbe' olarak nitelerken "İnsanların Netanyahu'nun, onun başbakanlığı döneminde meydana gelen böylesine yıkıcı bir olayın yükü altındayken ülkeyi yöneteceğine güvendiğine inanmıyorum" dedi.Eski istihbarat çalışanı Avi Melamed, Netanyahu hükümetinin tüm alanlarda etkisiz kaldığını savunarak "Bu görüş, hükümeti bir felaket olarak gören birçok İsrailli tarafından dile getiriliyor. Üzgünüm ancak Netanyahu'nun davranış veya eylemlerinin ilham verici bir rol model olduğunu düşünmüyorum. Sorumluluğu olmadığını düşünüyormuş gibi görünüyor. Netanyahu'nun sanki hiçbir şey olmamış gibi yönetimini sürdürebileceği bir durumu tahayyül etmek benim için gerçekten zor" dedi.Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz da, mevcut genelkurmay başkanının, istihbarat başkanının ve askeri yöneticilerin yaşananların sorumluluğunu üstlendiğine dikkat çekerek Netanyahu'nun bu yönde bir atacakmış gibi görünmediğini söyledi."Başbakanımızdan da aynısını bekliyorum ama kendisi küçük siyasetle uğraşıyor. Gazze Şeridi'nde olaylar başladıktan dakikalar sonra insanları düşünmek yerine geleceğini düşünmeye başladı" diyen Halutz, Netanyahu'nun görevi bırakması gerektiğini vurguladı.Yediot Ahronot: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi varİsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi bulunduğunu, bu durumun Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığını bildirdi.Yediot Ahronot gazetesi, İsrailli siyasi ve askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara harekatı yaklaşırken Hamas’ın elindeki İsrailli esirlere ilişkin bir çıkmazla karşı karşıya kalındığını ve "hükümetin temel konularda mutabakata varmakta zorluk yaşadığını" yazdı.Haberde, "Netanyahu'nun, olup biten her şeyin (Hamas’ın İsrail’e karşı 7 Ekim’de başlayan saldırıları) sorumluluğunun üst düzey İsrail ordusu yetkililerinde olduğuna inandığı ve onlara kızgın olduğu söyleniyor" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231023/israil-acikladi-kara-harekatini-ancak-bu-sartlarla-iptal-ederiz-1076616061.html
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Netanyahu ile ordu arasında kriz iddiası: 'İstifasını istiyorlar'
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun mevcut gelişmeler ışığında ülkeye liderlik etme konusundaki yeterliliğinden şüphe duyan bazı siyasetçi, askeri ve istihbaratçıların Netanyahu'yu istifaya çağırdığı belirtildi.
İngiliz The Guardian'ın haberine göre Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıdan sonra yaşanan süreci başarısızlık olarak değerlendiren üst düzey isimler Netanyahu'yu istifaya davet etti.
Eski Başbakan Ehud Barak, Hamas'ın saldırısını 'İsrail'e kurulduğu günden bu yana vurulan en ciddi darbe' olarak nitelerken "İnsanların Netanyahu'nun, onun başbakanlığı döneminde meydana gelen böylesine yıkıcı bir olayın yükü altındayken ülkeyi yöneteceğine güvendiğine inanmıyorum" dedi.
Eski istihbarat çalışanı Avi Melamed
, Netanyahu hükümetinin tüm alanlarda etkisiz kaldığını savunarak "Bu görüş, hükümeti bir felaket olarak gören birçok İsrailli tarafından dile getiriliyor. Üzgünüm ancak Netanyahu'nun davranış veya eylemlerinin ilham verici bir rol model olduğunu düşünmüyorum. Sorumluluğu olmadığını düşünüyormuş gibi görünüyor. Netanyahu'nun sanki hiçbir şey olmamış gibi yönetimini sürdürebileceği bir durumu tahayyül etmek benim için gerçekten zor
" dedi.
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Dan Halutz da, mevcut genelkurmay başkanının, istihbarat başkanının ve askeri yöneticilerin yaşananların sorumluluğunu üstlendiğine dikkat çekerek Netanyahu'nun bu yönde bir atacakmış gibi görünmediğini söyledi.
"Başbakanımızdan da aynısını bekliyorum ama kendisi küçük siyasetle uğraşıyor. Gazze Şeridi'nde olaylar başladıktan dakikalar sonra insanları düşünmek yerine geleceğini düşünmeye başladı" diyen Halutz, Netanyahu'nun görevi bırakması gerektiğini vurguladı.
Yediot Ahronot: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi bulunduğunu, bu durumun Gazze savaşında ortak karar almayı zorlaştırdığını bildirdi.
Yediot Ahronot gazetesi, İsrailli siyasi ve askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara harekatı yaklaşırken Hamas’ın elindeki İsrailli esirlere ilişkin bir çıkmazla karşı karşıya kalındığını ve "hükümetin temel konularda mutabakata varmakta zorluk yaşadığını" yazdı.
Haberde, "Netanyahu'nun, olup biten her şeyin (Hamas’ın İsrail’e karşı 7 Ekim’de başlayan saldırıları) sorumluluğunun üst düzey İsrail ordusu yetkililerinde olduğuna inandığı ve onlara kızgın olduğu söyleniyor" ifadelerine yer verildi.