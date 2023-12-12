https://sputniknews.com.tr/20231212/biden-yine-her-seyi-karistirdi-7-ekimde-65-yil-once-baslayan-hamas-saldirisinda-babam-sag-kaldi-1078369462.html
Biden yine her şeyi karıştırdı: '7 Ekim'de, 65 yıl önce başlayan Hamas saldırısında babam sağ kaldı'
Biden yine her şeyi karıştırdı: '7 Ekim'de, 65 yıl önce başlayan Hamas saldırısında babam sağ kaldı'
Beyaz Saray'da Yahudilerin Hanuka Bayramı'nı kutlayan ABD Başkanı, Hamas saldırısının üzerinden 65 yıl geçtiğini söyleyerek günleri yıllarla karıştırdı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T16:03+0300
2023-12-12T16:03+0300
2023-12-12T16:10+0300
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joe biden
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yaşlı
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yahudi
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konuşma
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ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşma yaptığı sırada kafası tekrardan karıştı. Beyaz Saray'da Yahudi bayramı Hanuka üzerine konuşan Biden, 7 Ekim'de başlayan Hamas saldırılarını, '65 yıl önce başlayan Hamas saldırıları' olarak değerlendirdi. Daha sonrasında ise Biden, 20 yıl önce hayatını kaybeden babasının 7 Ekim saldırılarında sağ kaldığını belirtti. Biden, şunları dedi: Sosyal medyada kafa karışıklığı yaratan bu konuşma, ABD Başkanı hakkında kullanıcıların dalga geçmesine sebep oldu.
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joe biden, abd, yaşlı, yaşlı nüfus, yahudi, bayram, konuşma
joe biden, abd, yaşlı, yaşlı nüfus, yahudi, bayram, konuşma
Biden yine her şeyi karıştırdı: '7 Ekim'de, 65 yıl önce başlayan Hamas saldırısında babam sağ kaldı'
16:03 12.12.2023 (güncellendi: 16:10 12.12.2023)
Beyaz Saray'da Yahudilerin Hanuka Bayramı'nı kutlayan ABD Başkanı, Hamas saldırısının üzerinden 65 yıl geçtiğini söyleyerek günleri yıllarla karıştırdı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşma yaptığı sırada kafası tekrardan karıştı. Beyaz Saray'da Yahudi bayramı Hanuka üzerine konuşan Biden, 7 Ekim'de başlayan Hamas saldırılarını, '65 yıl önce başlayan Hamas saldırıları' olarak değerlendirdi. Daha sonrasında ise Biden, 20 yıl önce hayatını kaybeden babasının 7 Ekim saldırılarında sağ kaldığını belirtti.
"Biliyoruz ki bu sene Hanuka bir farklı. Holokosttan bu yana Yahudilere yapılan en ölümcül saldırının üzerinden tam olarak 65 sene geçti. Biliyor musunuz, 7 Ekim'den sonra Babam... Babam evinden geriye kalanları kurtarmak için kibbutzuna geri döndü..."
Sosyal medyada kafa karışıklığı yaratan bu konuşma, ABD Başkanı hakkında kullanıcıların dalga geçmesine sebep oldu.