https://sputniknews.com.tr/20231212/biden-yine-her-seyi-karistirdi-7-ekimde-65-yil-once-baslayan-hamas-saldirisinda-babam-sag-kaldi-1078369462.html

Biden yine her şeyi karıştırdı: '7 Ekim'de, 65 yıl önce başlayan Hamas saldırısında babam sağ kaldı'

Biden yine her şeyi karıştırdı: '7 Ekim'de, 65 yıl önce başlayan Hamas saldırısında babam sağ kaldı'

Beyaz Saray'da Yahudilerin Hanuka Bayramı'nı kutlayan ABD Başkanı, Hamas saldırısının üzerinden 65 yıl geçtiğini söyleyerek günleri yıllarla karıştırdı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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yaşlı

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konuşma

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ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşma yaptığı sırada kafası tekrardan karıştı. Beyaz Saray'da Yahudi bayramı Hanuka üzerine konuşan Biden, 7 Ekim'de başlayan Hamas saldırılarını, '65 yıl önce başlayan Hamas saldırıları' olarak değerlendirdi. Daha sonrasında ise Biden, 20 yıl önce hayatını kaybeden babasının 7 Ekim saldırılarında sağ kaldığını belirtti. Biden, şunları dedi: Sosyal medyada kafa karışıklığı yaratan bu konuşma, ABD Başkanı hakkında kullanıcıların dalga geçmesine sebep oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231212/abdli-senator-zelenskiyden-emir-almayacagiz-1078367267.html

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joe biden, abd, yaşlı, yaşlı nüfus, yahudi, bayram, konuşma