https://sputniknews.com.tr/20231212/abdli-senator-zelenskiyden-emir-almayacagiz-1078367267.html

ABD'li senatörlerden Zelenskiy'in ziyaretine art arda tepki: 'Ondan emir almayacağız'

ABD'li senatörlerden Zelenskiy'in ziyaretine art arda tepki: 'Ondan emir almayacağız'

ABD'li Senatör Mike Lee yaptığı, Ukrayna'ya daha fazla yardım için destek toplamak amacıyla Washington'u ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T15:17+0300

2023-12-12T15:17+0300

2023-12-12T15:21+0300

ukrayna krizi

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abd

vladimir zelenskiy

joe biden

senatör

mike lee

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ABD'li Senatör Mike Lee, pazartesi günü yaptığı konuşmada Zelenskiy'nin ABD'ye yapacağı ziyarete yönelik, "Zelenskiy ile aynı fikirde mi olmak zorundayız? Farklı düşüncede olmak için pek çok meşru nedenimiz var. Amerika'nın çıkarları konusunda endişelenmek Zelenskiy'nin işi değil, ama bizim işimiz. Bu nedenle Zelenskiy'den emir almayacağız" ifadelerini kullandı. ABD Kongre üyesi Taylor Greene ise, Zelenskiy'nin ziyareti hakkında, "Rusya ve Ukrayna arasında bir durum var, Zelenskiy ise ABD'ye gelmiş, Ukrayna'nın ise parası tükenmiş durumda. Peki neden Washingon'da Rusya ile Ukrayna arasında bir barışı konuşmuyor? Çünkü, Washington savaş istiyor, barış değil" diye konuştu. Senatör JD Vance de, Zelenskiy'nin ABD ziyaretini bir rezalet olarak değerlendirdi. Zelenskiy'nin ziyareti, ABD'li milletvekillerinin Biden yönetiminin Ukrayna ve İsrail'e yardım içeren milyarlarca dolarlık ek fon talebini değerlendirdiği bir döneme denk geliyor. Ancak Cumhuriyetçi milletvekilleri sınır güvenliği önlemlerinin tasarıya dahil edilmesi konusunda ısrar ederek tasarının geçmesini geciktirdi. Biden yönetimi, Kongre'nin daha fazla yardımı onaylamaması halinde ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek için kaynaklarının tükenebileceği uyarısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231212/macaristanin-ab-bakani-ortak-butceden-ukraynaya-yardim-yapilmasina-karsiyiz-1078366242.html

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