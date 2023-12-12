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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/abdli-senator-zelenskiyden-emir-almayacagiz-1078367267.html
ABD'li senatörlerden Zelenskiy'in ziyaretine art arda tepki: 'Ondan emir almayacağız'
ABD'li senatörlerden Zelenskiy'in ziyaretine art arda tepki: 'Ondan emir almayacağız'
ABD'li Senatör Mike Lee yaptığı, Ukrayna'ya daha fazla yardım için destek toplamak amacıyla Washington'u ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T15:17+0300
2023-12-12T15:21+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
vladimir zelenskiy
joe biden
senatör
mike lee
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ABD'li Senatör Mike Lee, pazartesi günü yaptığı konuşmada Zelenskiy'nin ABD'ye yapacağı ziyarete yönelik, "Zelenskiy ile aynı fikirde mi olmak zorundayız? Farklı düşüncede olmak için pek çok meşru nedenimiz var. Amerika'nın çıkarları konusunda endişelenmek Zelenskiy'nin işi değil, ama bizim işimiz. Bu nedenle Zelenskiy'den emir almayacağız" ifadelerini kullandı. ABD Kongre üyesi Taylor Greene ise, Zelenskiy'nin ziyareti hakkında, "Rusya ve Ukrayna arasında bir durum var, Zelenskiy ise ABD'ye gelmiş, Ukrayna'nın ise parası tükenmiş durumda. Peki neden Washingon'da Rusya ile Ukrayna arasında bir barışı konuşmuyor? Çünkü, Washington savaş istiyor, barış değil" diye konuştu. Senatör JD Vance de, Zelenskiy'nin ABD ziyaretini bir rezalet olarak değerlendirdi. Zelenskiy'nin ziyareti, ABD'li milletvekillerinin Biden yönetiminin Ukrayna ve İsrail'e yardım içeren milyarlarca dolarlık ek fon talebini değerlendirdiği bir döneme denk geliyor. Ancak Cumhuriyetçi milletvekilleri sınır güvenliği önlemlerinin tasarıya dahil edilmesi konusunda ısrar ederek tasarının geçmesini geciktirdi. Biden yönetimi, Kongre'nin daha fazla yardımı onaylamaması halinde ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek için kaynaklarının tükenebileceği uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231212/macaristanin-ab-bakani-ortak-butceden-ukraynaya-yardim-yapilmasina-karsiyiz-1078366242.html
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ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, senatör, mike lee
ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, senatör, mike lee

ABD'li senatörlerden Zelenskiy'in ziyaretine art arda tepki: 'Ondan emir almayacağız'

15:17 12.12.2023 (güncellendi: 15:21 12.12.2023)
© REUTERS / POOLABD'li Utah Eyaleti Senatörü Mike Lee
ABD'li Utah Eyaleti Senatörü Mike Lee - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© REUTERS / POOL
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ABD'li Senatör Mike Lee yaptığı, Ukrayna'ya daha fazla yardım için destek toplamak amacıyla Washington'u ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den emir almayacağını söyledi.
ABD'li Senatör Mike Lee, pazartesi günü yaptığı konuşmada Zelenskiy'nin ABD'ye yapacağı ziyarete yönelik, "Zelenskiy ile aynı fikirde mi olmak zorundayız? Farklı düşüncede olmak için pek çok meşru nedenimiz var. Amerika'nın çıkarları konusunda endişelenmek Zelenskiy'nin işi değil, ama bizim işimiz. Bu nedenle Zelenskiy'den emir almayacağız" ifadelerini kullandı.
ABD Kongre üyesi Taylor Greene ise, Zelenskiy'nin ziyareti hakkında, "Rusya ve Ukrayna arasında bir durum var, Zelenskiy ise ABD'ye gelmiş, Ukrayna'nın ise parası tükenmiş durumda. Peki neden Washingon'da Rusya ile Ukrayna arasında bir barışı konuşmuyor? Çünkü, Washington savaş istiyor, barış değil" diye konuştu. Senatör JD Vance de, Zelenskiy'nin ABD ziyaretini bir rezalet olarak değerlendirdi.
Zelenskiy'nin ziyareti, ABD'li milletvekillerinin Biden yönetiminin Ukrayna ve İsrail'e yardım içeren milyarlarca dolarlık ek fon talebini değerlendirdiği bir döneme denk geliyor. Ancak Cumhuriyetçi milletvekilleri sınır güvenliği önlemlerinin tasarıya dahil edilmesi konusunda ısrar ederek tasarının geçmesini geciktirdi. Biden yönetimi, Kongre'nin daha fazla yardımı onaylamaması halinde ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek için kaynaklarının tükenebileceği uyarısında bulundu.
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