https://sputniknews.com.tr/20231212/macaristanin-ab-bakani-ortak-butceden-ukraynaya-yardim-yapilmasina-karsiyiz-1078366242.html

Macaristan'ın AB Bakanı: Ortak bütçeden Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşıyız

Macaristan'ın AB Bakanı: Ortak bütçeden Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşıyız

Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Boka, Ukrayna'ya Avrupa Birliği ortak bütçesinden yardım yapılmasına karşı olduklarını dile getirdi. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka medyaya verdiği demeçte, Kiev'in Avrupa Birliği ortak bütçesinden yardım almaması ve blogun Ukrayna ile üyelik görüşmeleri konusunda Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce karar vermemesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.Boka, "Macaristan fikrini değiştirmeyecek. Üye ülkelerle Aralık zirvesinden sonraki dönem hakkında konuşabiliriz ancak prensiplere dayanan kararımızı değiştirecek herhangi bir faktör görmüyorum" dedi.Boka ayrıca AB üye ülkelerinin yaklaşık üçte birinin Ukrayna'nın bloga üyeliği konusunda çok ciddi şüpheleri olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231211/macaristan-abnin-ukraynayla-uyelik-muzakerelerini-baslatmasi-son-derece-sorumsuzca-bir-adim-olur-1078329712.html

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macaristan, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap)