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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/macaristanin-ab-bakani-ortak-butceden-ukraynaya-yardim-yapilmasina-karsiyiz-1078366242.html
Macaristan'ın AB Bakanı: Ortak bütçeden Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşıyız
Macaristan'ın AB Bakanı: Ortak bütçeden Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşıyız
Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Boka, Ukrayna'ya Avrupa Birliği ortak bütçesinden yardım yapılmasına karşı olduklarını dile getirdi. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
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Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka medyaya verdiği demeçte, Kiev'in Avrupa Birliği ortak bütçesinden yardım almaması ve blogun Ukrayna ile üyelik görüşmeleri konusunda Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce karar vermemesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.Boka, "Macaristan fikrini değiştirmeyecek. Üye ülkelerle Aralık zirvesinden sonraki dönem hakkında konuşabiliriz ancak prensiplere dayanan kararımızı değiştirecek herhangi bir faktör görmüyorum" dedi.Boka ayrıca AB üye ülkelerinin yaklaşık üçte birinin Ukrayna'nın bloga üyeliği konusunda çok ciddi şüpheleri olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/macaristan-abnin-ukraynayla-uyelik-muzakerelerini-baslatmasi-son-derece-sorumsuzca-bir-adim-olur-1078329712.html
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macaristan, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap)
macaristan, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap)

Macaristan'ın AB Bakanı: Ortak bütçeden Ukrayna'ya yardım yapılmasına karşıyız

15:00 12.12.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONBeyaz Saray Washington Ukrayna Biden Zelenskiy
Beyaz Saray Washington Ukrayna Biden Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Boka, Ukrayna'ya Avrupa Birliği ortak bütçesinden yardım yapılmasına karşı olduklarını dile getirdi.
Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka medyaya verdiği demeçte, Kiev'in Avrupa Birliği ortak bütçesinden yardım almaması ve blogun Ukrayna ile üyelik görüşmeleri konusunda Haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce karar vermemesi gerektiğine inandıklarını dile getirdi.
Boka, "Macaristan fikrini değiştirmeyecek. Üye ülkelerle Aralık zirvesinden sonraki dönem hakkında konuşabiliriz ancak prensiplere dayanan kararımızı değiştirecek herhangi bir faktör görmüyorum" dedi.
Boka ayrıca AB üye ülkelerinin yaklaşık üçte birinin Ukrayna'nın bloga üyeliği konusunda çok ciddi şüpheleri olduğunu söyledi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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Macaristan: AB'nin Ukrayna'yla üyelik müzakerelerini başlatması son derece sorumsuzca bir adım olur
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