https://sputniknews.com.tr/20231211/macaristan-abnin-ukraynayla-uyelik-muzakerelerini-baslatmasi-son-derece-sorumsuzca-bir-adim-olur-1078329712.html
Macaristan: AB'nin Ukrayna'yla üyelik müzakerelerini başlatması son derece sorumsuzca bir adım olur
Macaristan: AB'nin Ukrayna'yla üyelik müzakerelerini başlatması son derece sorumsuzca bir adım olur
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin Ukrayna'yla üyelik müzakerelerini başlatmasının son derece sorumsuzca bir adım olacağını söyledi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T17:28+0300
2023-12-11T17:28+0300
2023-12-11T17:28+0300
ukrayna krizi
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peter szijjarto
viktor orban
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Ukrayna'yla ilgili konuların ve Ortadoğu'daki durumun istişare edildiği Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Szijjarto, ara sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa açısından, Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasının kesinlikle sorumsuzluk olacaktır. Bu yaklaşımı reddettiğimizi açıkça belirtmek isteriz" dedi.Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın AB'ye katılımla ilgili yedi koşuldan dördünü yerine getirdiği yönündeki iddialarının gerçeklikle örtüşmediğinin altını çizen Szijjarto, "Müzakerelere başlamadan önce Ukrayna'nın topluluğa katılımının sonuçları dikkatle analiz edilmeli. AB'nin Ukrayna ile daha yakın işbirliğinin tüm ülkelere ne kadar fayda sağlayabileceği konusunda stratejik bir tartışma yapılmasını savunuyoruz" ifadelerini kullandı.'Avrupa Barış Fonu'ndan Kiev'e silah için 500 milyon dolar ayrılmasına karşıyız'Bu arada Szijjarto, Ukrayna için silah satın alan ülkelere Avrupa Barış Fonu'ndan 500 milyon euro tahsis edilmesine hala daha karşı olduklarını söyleyerek Ukrayna'nın Macaristan'ın çıkarlarına zarar veren ekonomik kararlar almasını bunun gerekçesi olarak gösterdi. Szijjarto, Kiev'in 'uluslararası terör sponsorları' listesinde Macar yetkililerin ve işletmelerin bulunmaya devam ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.'AB'nin Ukrayna stratejisinin çalışacağına dair umudumuz yok'Szijjarto, demeci sırasında AB'nin Ukrayna stratejisinin başarısız olmakla birlikte bunun gelecekte çalışacağına dair hiçbir umutları da kalmadığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/von-der-leyenden-ukraynanin-ab-uyeligi-ile-ilgili-beklenen-aciklama-1078310936.html
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ukrayna, ab üyeliği, kiev, macaristan, peter szijjarto, viktor orban, avrupa birliği
ukrayna, ab üyeliği, kiev, macaristan, peter szijjarto, viktor orban, avrupa birliği
Macaristan: AB'nin Ukrayna'yla üyelik müzakerelerini başlatması son derece sorumsuzca bir adım olur
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB'nin Ukrayna'yla üyelik müzakerelerini başlatmasının son derece sorumsuzca bir adım olacağını söyledi.
Ukrayna'yla ilgili konuların ve Ortadoğu'daki durumun istişare edildiği Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Szijjarto, ara sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Avrupa açısından, Ukrayna'nın AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasının kesinlikle sorumsuzluk olacaktır. Bu yaklaşımı reddettiğimizi açıkça belirtmek isteriz" dedi.
Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın AB'ye katılımla ilgili yedi koşuldan dördünü yerine getirdiği yönündeki iddialarının gerçeklikle örtüşmediğinin
altını çizen Szijjarto, "Müzakerelere başlamadan önce Ukrayna'nın topluluğa katılımının sonuçları dikkatle analiz edilmeli. AB'nin Ukrayna ile daha yakın işbirliğinin tüm ülkelere ne kadar fayda sağlayabileceği konusunda stratejik bir tartışma yapılmasını savunuyoruz
" ifadelerini kullandı.
'Avrupa Barış Fonu'ndan Kiev'e silah için 500 milyon dolar ayrılmasına karşıyız'
Bu arada Szijjarto, Ukrayna için silah satın alan ülkelere Avrupa Barış Fonu'ndan 500 milyon euro tahsis edilmesine hala daha karşı olduklarını söyleyerek Ukrayna'nın Macaristan'ın çıkarlarına zarar veren ekonomik kararlar almasını bunun gerekçesi olarak gösterdi. Szijjarto, Kiev'in 'uluslararası terör sponsorları' listesinde Macar yetkililerin ve işletmelerin bulunmaya devam ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
'AB'nin Ukrayna stratejisinin çalışacağına dair umudumuz yok'
Szijjarto, demeci sırasında AB'nin Ukrayna stratejisinin başarısız olmakla birlikte bunun gelecekte çalışacağına dair hiçbir umutları da kalmadığını söyledi.