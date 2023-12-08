https://sputniknews.com.tr/20231208/orban-ab-ukraynayi-yuksek-yolsuzluk-duzeyi-nedeniyle-uyelige-kabul-edemez-1078231210.html

Orban: AB, Ukrayna'yı yüksek yolsuzluk düzeyi nedeniyle üyeliğe kabul edemez

Orban: AB, Ukrayna'yı yüksek yolsuzluk düzeyi nedeniyle üyeliğe kabul edemez

Ukrayna'da yolsuzluğun yüksel düzeylerden olduğunu vurgulayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu gerçeklik karşısında AB'nin Kiev'i üyeliğe kabul... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T18:35+0300

2023-12-08T18:35+0300

2023-12-08T18:35+0300

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Fransız Le Point dergisine demeç veren Orban, "Bilindiği gibi Ukrayna, dünyanın en yozlaşmış ülkelerinden biri. Bu, kulağa şaka gibi geliyor! Üyelikle ilgili müzakere sürecini başlatma kararı alamayız" dedi. Orban, Kiev'in üyelik müzakereleriyle ilgili beklentiye girmemesi gerektiğinin, zira gereken sayıda ön koşulun yerine getirilmediğinin de altını çizdi.Macaristan Başbakanı, Ukrayna'nın AB'ye kabul edilmesi önündeki bir diğer engelin ekonomi olduğunu belirtti.Kiev'in AB'ye kabulünün, Ukrayna tarım sektörünün boyutları nedeniyle birliğe ciddi ekonomik zarar verebileceiği uyarısında bulunan Orban, "Eğer bu tarım sektörünün Avrupa sistemine girmesine izin verilirse, ertesi gün onu yok eder. Tarımsal sübvansiyon sistemini dönüştürmeden onları kabul edemeyiz. Sonuçları korkunç olur" ifadelerini kullandı.'Rusya'nın farklı bir medeniyete ait olması, işbirliğini reddetmek için bahane değil'Rusya'nın Avrupa medeniyetinden farklı bir medeniyete sahip olduğunu söyleyen Orban, bunun işbirliğini reddetmek için bir bahane olmadığını kaydetti.Macaristan Başbakanı, "Rusya farklı bir medeniyet biçimine ait. Rusya'nın Avrupa gibi olmasını beklemek gerçekçi değil. Bu imkansız. Tarihsel olarak, politik olarak, coğrafi olarak, geleneksel olarak farklı bir ülke. Buradaki önemli soru, anlaşmazlıklarımızın işbirliğini reddetmek için bir neden olup olmadığıdır. Benim cevabım, 'hayır, değildir'. En azından, dünyanın büyük bir kısmı Avrupa'dan farklı olduğu için" diye konuştu.Orban, Rusya'nın güçlü bir ülke olduğunu ve AB'nin Moskova'yla işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231208/rus-senator-bondarev-rusyanin-sscbnin-toprak-butunlugunu-yeniden-tesis-etme-hedefi-yok-1078230933.html

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