https://sputniknews.com.tr/20231208/rus-senator-bondarev-rusyanin-sscbnin-toprak-butunlugunu-yeniden-tesis-etme-hedefi-yok-1078230933.html

Rus senatör Bondarev: Rusya’nın SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi yok

Rus senatör Bondarev: Rusya’nın SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi yok

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Bondarev, Rusya'nın SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi olmadığını belirtti. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T18:30+0300

2023-12-08T18:30+0300

2023-12-08T18:31+0300

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Bondarev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme gibi bir hedefi olmadığını, ancak bunun Rusya Federasyonu'nun bir devlet olarak boğulması ve yok edilmesine yönelik devam eden girişimleri pasif bir şekilde izleyeceği anlamına gelmediğini ifade etti.Bondarev, “Önce ABD Başkanı Joe Biden, ardından da İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’dan Rusya'dan gelecek saldırı tehdidine ilişkin açıklamalar görmek tuhaf” ifadelerini kullandı.Rusya'nın COMECON’un (Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi) veya SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi olmadığına vurgu yapan senatör, “Uydurma tehditlerle ülkeler ve halkların iradesine aykırı bir entegrasyon ve birleşme politikası dayatmıyoruz. Ancak bu, devlet olarak, ortak ülkeler olarak, dost halklar olarak bizi boğmaya ve yok etmeye yönelik süregelen girişimi pasif bir şekilde izleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Dahası, çevremizde faşizmin ve Nazizmin yeniden gelişmesine, çifte standartların, bize yabancı olan değerlerin ve önceliklerin dayatılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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