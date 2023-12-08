https://sputniknews.com.tr/20231208/rus-senator-bondarev-rusyanin-sscbnin-toprak-butunlugunu-yeniden-tesis-etme-hedefi-yok-1078230933.html
Rus senatör Bondarev: Rusya’nın SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi yok
Rus senatör Bondarev: Rusya’nın SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi yok
Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Bondarev, Rusya'nın SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi olmadığını belirtti. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T18:30+0300
2023-12-08T18:30+0300
2023-12-08T18:31+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rusya ordusu
viktor bondarev
sovyetler birliği
rusya sovyetleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101937/69/1019376993_0:0:2530:1424_1920x0_80_0_0_0f1affeb35d2d8ecf40334fa5d3ffe9d.jpg
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Bondarev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme gibi bir hedefi olmadığını, ancak bunun Rusya Federasyonu'nun bir devlet olarak boğulması ve yok edilmesine yönelik devam eden girişimleri pasif bir şekilde izleyeceği anlamına gelmediğini ifade etti.Bondarev, “Önce ABD Başkanı Joe Biden, ardından da İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’dan Rusya'dan gelecek saldırı tehdidine ilişkin açıklamalar görmek tuhaf” ifadelerini kullandı.Rusya'nın COMECON’un (Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi) veya SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi olmadığına vurgu yapan senatör, “Uydurma tehditlerle ülkeler ve halkların iradesine aykırı bir entegrasyon ve birleşme politikası dayatmıyoruz. Ancak bu, devlet olarak, ortak ülkeler olarak, dost halklar olarak bizi boğmaya ve yok etmeye yönelik süregelen girişimi pasif bir şekilde izleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Dahası, çevremizde faşizmin ve Nazizmin yeniden gelişmesine, çifte standartların, bize yabancı olan değerlerin ve önceliklerin dayatılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/medvedev-rusya-ile-nato-arasinda-dogrudan-catisma-tehdidi-hic-bu-kadar-gercek-olmadi-1078227441.html
rusya
sovyetler birliği
rusya sovyetleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101937/69/1019376993_0:0:2530:1898_1920x0_80_0_0_9a94bedaf1906ffdecdc91cfc6b4c827.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, viktor bondarev, sovyetler birliği, rusya sovyetleri
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, viktor bondarev, sovyetler birliği, rusya sovyetleri
Rus senatör Bondarev: Rusya’nın SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi yok
18:30 08.12.2023 (güncellendi: 18:31 08.12.2023)
Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Bondarev, Rusya'nın SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi olmadığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Viktor Bondarev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme gibi bir hedefi olmadığını, ancak bunun Rusya Federasyonu'nun bir devlet olarak boğulması ve yok edilmesine yönelik devam eden girişimleri pasif bir şekilde izleyeceği anlamına gelmediğini ifade etti.
Bondarev, “Önce ABD Başkanı Joe Biden, ardından da İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’dan Rusya'dan gelecek saldırı tehdidine ilişkin açıklamalar görmek tuhaf” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın COMECON’un (Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi) veya SSCB'nin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi olmadığına vurgu yapan senatör, “Uydurma tehditlerle ülkeler ve halkların iradesine aykırı bir entegrasyon ve birleşme politikası dayatmıyoruz. Ancak bu, devlet olarak, ortak ülkeler olarak, dost halklar olarak bizi boğmaya ve yok etmeye yönelik süregelen girişimi pasif bir şekilde izleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Dahası, çevremizde faşizmin ve Nazizmin yeniden gelişmesine, çifte standartların, bize yabancı olan değerlerin ve önceliklerin dayatılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.