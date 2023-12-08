Medvedev: Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma tehdidi hiç bu kadar gerçek olmadı
© Sputnik / Екатерина ШтукинаRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
© Sputnik / Екатерина Штукина
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 3. Dünya Savaşı'na geçişin önünü açacak Rusya-NATO çatışmasıyla ilgili tehdidin hiçbir zaman bu kadar gerçek olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya yardım için Kongre'yi tehdit etmesini Telegram hesabındaki mesajıyla değerlendiren Medvedev, daha önce çeşitli ABD başkanlarının da bu yönteme başvurduğunu anımsattı.
Bugün ise durumun farklı olduğunu belirterek daha önce dağılma aşamasındaki ikinci sınıf bir ülkeye bu kadar kaynak aktarılmadığına ve hiçbir zaman ABD başkanını ve aile üyelerini açıkça yozlaştıran bir ülke için bu kadar agresif ve küstahça para yağdırılmadığını hatırlatan Medvedev, Karayip Krizi'nden bu yana 3. Dünya Savaşı'na geçişin önünü açacak Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma tehdidinin de hiçbir zaman bu kadar gerçek olmadığını vurguladı.
Amerikan siyasi söylemindeki bu yeni olgunun Başkan Biden, oğlu Hunter Biden ve ortakları tarafından oluşturulduğunu kaydeden Medvedev, "Gelecekte onları azil süreci (muhtemel değil) ve seçimlerde yenilgi (son derece olası) bekliyor. Bize yöneltilen küstah şantajın, ardı arkası kesilmeyen histerinin ve vahşi imaların nedeni de bu" ifadelerini kullandı.
"ABD yönetimi ve onların 'korkmuş evlatlığı' (Zelenskiy) elbette paraları alacak. Şimdi değilse de, yeni yılda. Amacı, ne pahasına olursa olsun savaş işine devam etmek" diye devam eden Medvedev, bu 'ganimet' için yeni kan nehirleri akacağını ve sorumluluğun Biden ailesine ve onların tüm Banderacı pisliklerine ait olacağını vurguladı.
Bugün ise durumun farklı olduğunu belirterek daha önce dağılma aşamasındaki ikinci sınıf bir ülkeye bu kadar kaynak aktarılmadığına ve hiçbir zaman ABD başkanını ve aile üyelerini açıkça yozlaştıran bir ülke için bu kadar agresif ve küstahça para yağdırılmadığını hatırlatan Medvedev, Karayip Krizi'nden bu yana 3. Dünya Savaşı'na geçişin önünü açacak Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma tehdidinin de hiçbir zaman bu kadar gerçek olmadığını vurguladı.
Amerikan siyasi söylemindeki bu yeni olgunun Başkan Biden, oğlu Hunter Biden ve ortakları tarafından oluşturulduğunu kaydeden Medvedev, "Gelecekte onları azil süreci (muhtemel değil) ve seçimlerde yenilgi (son derece olası) bekliyor. Bize yöneltilen küstah şantajın, ardı arkası kesilmeyen histerinin ve vahşi imaların nedeni de bu" ifadelerini kullandı.
"ABD yönetimi ve onların 'korkmuş evlatlığı' (Zelenskiy) elbette paraları alacak. Şimdi değilse de, yeni yılda. Amacı, ne pahasına olursa olsun savaş işine devam etmek" diye devam eden Medvedev, bu 'ganimet' için yeni kan nehirleri akacağını ve sorumluluğun Biden ailesine ve onların tüm Banderacı pisliklerine ait olacağını vurguladı.