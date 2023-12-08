https://sputniknews.com.tr/20231208/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukrayna-ordusunun-bes-ucagi-ve-bir-helikopteri-vuruldu-1078227278.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna ordusunun beş uçağı ve bir helikopteri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna ordusunun beş uçağı ve bir helikopteri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna ordusunun 52 saldırısını püskürterek 2 bin 940 askerinin etkisiz hale getirildiğini... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T16:57+0300

2023-12-08T16:57+0300

2023-12-08T16:57+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 3 Aralık - 8 Aralık dönemine ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamada şu bilgiler yer aldı:Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 19 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava, topçu ve ağır roketatarlarla saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun kaybı en az 480 asker, 3 tank, 13 zırhlı savaş aracı, 12 otomobil ve 7 top olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri konumunu geliştirerek hava ve topçu desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 10 saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusunun son bir hafta bu istikamette verdiği kayıp bin 445 asker, 11 zırhlı savaş aracı, 17 otomobil ve 5 top oldu.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordu mevzilerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Son bir haftada bu istikamette 18 saldırı püskürtüldü. Ukrayna ordusu toplamda bin 560 asker, 12 zırhlı savaş aracı, 17 otomobil ve 22 top kaybetti.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı 845 asker, 3 tank, 13 zırhlı savaş aracı, 17 otomobil, 12 top ve Grad çoklu roketatar oldu.Zaporojye istikametinde, aktif savunma gerçekleştiren Rus ordusu Ukraynalıların 5 saldırısını püskürttü. Ayrıca mevzilerine saldırılar düzenlenen Ukrayna ordusunun 260 askeri etkisiz hale getirilirken 6 zırhlı savaş aracı, 15 otomobil ve beş topu yok edildi.Herson istikametinde, Ukrayna ordusunun Dinyeper Nehri’nin sol yakasına sabotaj gruplarını indirme girişimleri engellendi. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Tüm bu eylemler sonucu Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 350 asker, 13 top, 17 otomobil ve 21 bot olarak gerçekleşti.Rus hava savunması son bir haftada Ukrayna ordusuna ait üç adet MiG-29, iki adet Su-25 ve bir adet Mi-8 helikopterini düşürdü. Ayrıca 224 insansız hava aracı vuruldu.Son bir haftada 12 Ukraynalı asker esir alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231207/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynaya-ait-su-25-savas-araci-dusuruldu-1078190802.html

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