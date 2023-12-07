https://sputniknews.com.tr/20231207/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukraynaya-ait-su-25-savas-araci-dusuruldu-1078190802.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’ya ait Su-25 savaş aracı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna’ya ait Su-25 savaş aracı düşürüldü

Rusya’nın Ukrayna’da devam eden özel askeri harekatı bağlamında, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 9 saldırısı püskürtülürken 815 askerinin etkisiz hale... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T18:30+0300

2023-12-07T18:30+0300

2023-12-07T18:30+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

lugansk

herson

zaporojye

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna taarruz gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 75 asker, iki tank, dört zırhlı savaş aracı, iki kamyonet, Almanya yapımı Panzerhaubitze 2000 kundağı motorlu topçu sistemi, ABD yapımı M198 obüsü ve D-30 topu olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürttü. Yaklaşık 280 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken iki zırhlı savaş aracı ve üç otomobil yok edildi. Anti-topçu mücadelesi kapsamında da ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi vuruldu.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna taarruz gruplarının 2 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu yaklaşık 175 askerini, üç zırhlı savaş aracını, iki otomobilini kaybetti. Ayrıca anti-topçu mücadelesi kapsamında, ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi, iki adet Akatsiya topçu sistemi, Gvozdika topçu sistemi, D-30 obüsü, ABD yapımı M119 topu vuruldu.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 160 asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi olarak gerçekleşti.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun mevzilerine hava ve topçu saldırılar gerçekleştirildi. Yaklaşık 60 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken, iki otomobil ve iki adet Gvozdika topçu sistemi yok edildi.Herson istikametinde, Rus ordusunun topçu ve hava desteğiyle gerçekleştirdiği eylemler sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 65 askerini, iki otomobil ve Gvozdika obüsü kaybetti.Ayrıca son 24 saatte Ukrayna’ya ait bir adet Su-25 savaş aracı ve 27 insansız hava aracı düşürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20231207/rusya-ukraynadaki-f-16-ucaklarini-s-400lerin-ozel-fuzeleriyle-vuracak-1078176446.html

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