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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231207/rusya-ukraynadaki-f-16-ucaklarini-s-400lerin-ozel-fuzeleriyle-vuracak-1078176446.html
'Rusya, Ukrayna'daki F-16 uçaklarını S-400'lerin özel füzeleriyle vuracak'
'Rusya, Ukrayna'daki F-16 uçaklarını S-400'lerin özel füzeleriyle vuracak'
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Batılı ülkelerin Kiev'e göndermeyi planladığı F-16 savaş uçaklarını özel askeri harekatta S-400 füze savunma sistemlerinde... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T13:22+0300
2023-12-07T13:22+0300
ukrayna krizi
s-400 hava savunma sistemleri
hava savunma sistemi
f-16
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
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hollanda
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Sputnik'e demeç veren bir kaynak, "Batı'nın Ukrayna'ya tedarik etmeyi planladığı F-16 savaş uçaklarının imhasında kullanılacak ana araçlardan biri, özel askeri harekat sırasında S-400 füze savunma sistemlerinde başarıyla kullanılan, sınıfının en gelişmişi olan, ultra uzun menzilli 40N6 füzeleri olacak" dedi.Özel askeri harekatta S-400 sistemlerinin başarıyla kullandığı 40N6 füzelerinin eşsiz imkan ve kabiliyetlere sahip kendinden güdümlü başlıkla donatıldığını belirten kaynak, bu füze sayesinde S-400'lerin, A-50U uzun menzilli radar tespit uçağıyla birlikte yüksek hızlı, manevra yapabilen, alçak irtifa hedefleri de dahil ufuk ötesi hedefleri imha ettiğini vurguladı.Kaynak, potansiyel olarak S-400'lerin, cepheye yakın havaalanlarına konuşlandırılmaları halinde F-16'ları kalkıştan ve irtifa kazandıktan hemen sonra 40N6 füzeleriyle vurabileceğini ifade etti.Bununla beraber kaynak, F-16'ların Rus hava ve füze savunma sistemleri için tespit ve imha açısından zor bir hedef olmadığını ekledi.'Tüm F-16'ları vurmak için yaklaşık 20 gün yeter'Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus hava ve füze savunma sistemlerinin Ukrayna ordusuna verilecek tüm F-16'ları vurmak için yaklaşık 20 güne ihtiyacı olacağının altını çizmişti.'F-16'lar Rusya için meşru hedef'NATO'nun Ukrayna'daki süreçlere giderek daha fazla müdahil olduğunu ve doğrudan çatışma riskinin arttığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, nereden havalanırsa havalansın tüm F-16 savaş uçaklarının meşru hedef olacağını vurgulamıştı.Ukrayna'nın havaalanı altyapısının önemli bir kısmının tahrip edildiği dikkate alındığında, F-16'ların Ukrayna'nın dışında, Polonya, Slovakya veya Romanya'da konuşlandırılabileceğini kaydeden Zaharova, "Böylece Kuzey Atlantik İttifakı'nın çatışmadaki dahli daha da derinleşecek. Aslında NATO, Ukrayna'yı kurtarma sloganı altında ülkemize karşı hibrit bir savaş yürütüyor" ifadelerini kullanmıştı.Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecekABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/rusyadan-batiya-net-mesaj-ukraynaya-verilecek-f-16lar-mesru-hedeftir-1078139890.html
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s-400 hava savunma sistemleri, hava savunma sistemi, f-16, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, abd, hollanda
s-400 hava savunma sistemleri, hava savunma sistemi, f-16, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, abd, hollanda

'Rusya, Ukrayna'daki F-16 uçaklarını S-400'lerin özel füzeleriyle vuracak'

13:22 07.12.2023
© AAs-400
s-400 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Batılı ülkelerin Kiev'e göndermeyi planladığı F-16 savaş uçaklarını özel askeri harekatta S-400 füze savunma sistemlerinde başarıyla kullanılan uzun menzilli 40N6 füzeleriyle imha edeceği vurgulandı.
Sputnik'e demeç veren bir kaynak, "Batı'nın Ukrayna'ya tedarik etmeyi planladığı F-16 savaş uçaklarının imhasında kullanılacak ana araçlardan biri, özel askeri harekat sırasında S-400 füze savunma sistemlerinde başarıyla kullanılan, sınıfının en gelişmişi olan, ultra uzun menzilli 40N6 füzeleri olacak" dedi.
Özel askeri harekatta S-400 sistemlerinin başarıyla kullandığı 40N6 füzelerinin eşsiz imkan ve kabiliyetlere sahip kendinden güdümlü başlıkla donatıldığını belirten kaynak, bu füze sayesinde S-400'lerin, A-50U uzun menzilli radar tespit uçağıyla birlikte yüksek hızlı, manevra yapabilen, alçak irtifa hedefleri de dahil ufuk ötesi hedefleri imha ettiğini vurguladı.
Kaynak, potansiyel olarak S-400'lerin, cepheye yakın havaalanlarına konuşlandırılmaları halinde F-16'ları kalkıştan ve irtifa kazandıktan hemen sonra 40N6 füzeleriyle vurabileceğini ifade etti.
Bununla beraber kaynak, F-16'ların Rus hava ve füze savunma sistemleri için tespit ve imha açısından zor bir hedef olmadığını ekledi.

'Tüm F-16'ları vurmak için yaklaşık 20 gün yeter'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus hava ve füze savunma sistemlerinin Ukrayna ordusuna verilecek tüm F-16'ları vurmak için yaklaşık 20 güne ihtiyacı olacağının altını çizmişti.

'F-16'lar Rusya için meşru hedef'

NATO'nun Ukrayna'daki süreçlere giderek daha fazla müdahil olduğunu ve doğrudan çatışma riskinin arttığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, nereden havalanırsa havalansın tüm F-16 savaş uçaklarının meşru hedef olacağını vurgulamıştı.
Ukrayna'nın havaalanı altyapısının önemli bir kısmının tahrip edildiği dikkate alındığında, F-16'ların Ukrayna'nın dışında, Polonya, Slovakya veya Romanya'da konuşlandırılabileceğini kaydeden Zaharova, "Böylece Kuzey Atlantik İttifakı'nın çatışmadaki dahli daha da derinleşecek. Aslında NATO, Ukrayna'yı kurtarma sloganı altında ülkemize karşı hibrit bir savaş yürütüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka ve Hollanda, Kiev'e F-16 verecek

ABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.

Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkili

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
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Rusya'dan Batı'ya net mesaj: Ukrayna'ya verilecek F-16'lar meşru hedeftir
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