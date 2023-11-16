Bakan Güler: S-400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz

“S-400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız. “S-400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız.

KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak. KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak.

ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak. ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak.

Sınırlarımız olmadığı kadar güvenilir. Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekili sınıra götürebiliriz.” Sınırlarımız olmadığı kadar güvenilir. Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekili sınıra götürebiliriz.”

F-35’i alma taraftarı değilim. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var. F-35’i alma taraftarı değilim. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var.