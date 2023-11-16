Bakan Güler: S-400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz
20:29 16.11.2023 (güncellendi: 20:41 16.11.2023)
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “S-400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız" dedi. Bakan Güler, "F-35’i alma taraftarı değilim. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var" diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, açıklamalarda bulundu.
Bakan Güler, şunları söyledi:
“S-400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız.
KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak.
ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak.
Sınırlarımız olmadığı kadar güvenilir. Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekili sınıra götürebiliriz.”
F-35’i alma taraftarı değilim. Başka uçağa geçelim mi diye Amerika'da farklı bir tartışma var.
“Siber Savunma ile uğraşıyoruz. Siber ülkemizi savunmak için ne gerekiyorsa çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Eğitim konusunda da dünyada neresi en iyiyse oradan eğitim alıyoruz.