https://sputniknews.com.tr/20230602/rusyadan-belarusa-bir-s-400-daha-1071956590.html

Rusya’dan Belarus’a bir S-400 daha

Rusya’dan Belarus’a bir S-400 daha

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya’dan bir S-400 hava savunma füze sistemi daha Belarus ordusuna teslim edildi. 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T23:01+0300

2023-06-02T23:01+0300

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ukrayna krizi

rusya

belarus

s-400

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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Halihazırda, Birlik Devleti’nin savunma kabiliyetini artırma adına, Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki oluşumların ve askeri birliklerin savaş yeteneklerini artırmaya yönelik tedbirlerin uygulanması devam ediyor. Rusya topraklarından Belarus ordusuna S-400 hava savunma füze sisteminin daha teslimatı tamamlandı" ifadelerine yer verildi.Ayrıca Bölgesel Kuvvetler Grubu’ndaki Rus ordu birliklerinin, plana uygun olarak rotasyonun yapıldığı bildirilen açıklamada, “Rusya ordusunun askerleri, silahı, teçhizatı ve tank birlikleri kombine yöntemlerle Belarus topraklarına gelmeye devam ediyor” denildi.

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