https://sputniknews.com.tr/20230601/lukasenko-tek-hatamiz-ukrayna-sorununu-2014te-cozmememiz-oldu-1071894252.html
Lukaşenko: Tek hatamız Ukrayna sorununu 2014’te çözmememiz oldu
Lukaşenko: Tek hatamız Ukrayna sorununu 2014’te çözmememiz oldu
Belarus lideri Lukaşenko, Moskova ve Minsk’in Ukrayna sorununu henüz Ukrayna’nın savaşabilen ordu kurmadığı 2014-2015’te çözüme kavuşturması gerektiğini... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T16:54+0300
2023-06-01T16:54+0300
2023-06-01T16:54+0300
dünya
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
ukrayna
ukrayna krizi
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin güvenlik ve özel servislerinin başkanlarıyla toplantıda, “Muhtemelen tek hatamız, Ukrayna’nın henüz ne ordusu ne de hazırlığı olmadığı 2014-2015’te bu sorunu çözmemiş olmamız. Her şeyi böyle barışçıl çözmek istiyorduk. Oysa onlar bu süre içinde savaşabilen silahlı kuvvetler oluşturdu” ifadesini kullandı.Fransa ve Almanya’nın, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savaşa hazır hale getirmek için her şey yaptığını alenen itiraf ettiğini söyleyen Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'bu savaşı biz başlatmadık' sözlerine tamamen katıldığını belirterek, “Bu savaş 2014’te bile başlamadı. 2014’ten önce başladı. Orada meydana gelen Nazi darbesini gördük. Ukrayna’yı buna itenleri gördük” dedi.
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, ukrayna, ukrayna krizi
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, ukrayna, ukrayna krizi
Lukaşenko: Tek hatamız Ukrayna sorununu 2014’te çözmememiz oldu
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Belarus lideri Lukaşenko, Moskova ve Minsk’in Ukrayna sorununu henüz Ukrayna’nın savaşabilen ordu kurmadığı 2014-2015’te çözüme kavuşturması gerektiğini belirtti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin güvenlik ve özel servislerinin başkanlarıyla toplantıda, “Muhtemelen tek hatamız, Ukrayna’nın henüz ne ordusu ne de hazırlığı olmadığı 2014-2015’te bu sorunu çözmemiş olmamız. Her şeyi böyle barışçıl çözmek istiyorduk. Oysa onlar bu süre içinde savaşabilen silahlı kuvvetler oluşturdu” ifadesini kullandı.
Fransa ve Almanya’nın, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savaşa hazır hale getirmek için her şey yaptığını alenen itiraf ettiğini söyleyen Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'bu savaşı biz başlatmadık' sözlerine tamamen katıldığını belirterek, “Bu savaş 2014’te bile başlamadı. 2014’ten önce başladı. Orada meydana gelen Nazi darbesini gördük. Ukrayna’yı buna itenleri gördük” dedi.