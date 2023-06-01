https://sputniknews.com.tr/20230601/lukasenko-tek-hatamiz-ukrayna-sorununu-2014te-cozmememiz-oldu-1071894252.html

Lukaşenko: Tek hatamız Ukrayna sorununu 2014’te çözmememiz oldu

Lukaşenko: Tek hatamız Ukrayna sorununu 2014’te çözmememiz oldu

Belarus lideri Lukaşenko, Moskova ve Minsk’in Ukrayna sorununu henüz Ukrayna’nın savaşabilen ordu kurmadığı 2014-2015’te çözüme kavuşturması gerektiğini... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T16:54+0300

2023-06-01T16:54+0300

2023-06-01T16:54+0300

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belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

ukrayna

ukrayna krizi

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin güvenlik ve özel servislerinin başkanlarıyla toplantıda, “Muhtemelen tek hatamız, Ukrayna’nın henüz ne ordusu ne de hazırlığı olmadığı 2014-2015’te bu sorunu çözmemiş olmamız. Her şeyi böyle barışçıl çözmek istiyorduk. Oysa onlar bu süre içinde savaşabilen silahlı kuvvetler oluşturdu” ifadesini kullandı.Fransa ve Almanya’nın, Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savaşa hazır hale getirmek için her şey yaptığını alenen itiraf ettiğini söyleyen Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 'bu savaşı biz başlatmadık' sözlerine tamamen katıldığını belirterek, “Bu savaş 2014’te bile başlamadı. 2014’ten önce başladı. Orada meydana gelen Nazi darbesini gördük. Ukrayna’yı buna itenleri gördük” dedi.

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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, ukrayna, ukrayna krizi