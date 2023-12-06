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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231206/rusyadan-batiya-net-mesaj-ukraynaya-verilecek-f-16lar-mesru-hedeftir-1078139890.html
Rusya'dan Batı'ya net mesaj: Ukrayna'ya verilecek F-16'lar meşru hedeftir
Rusya'dan Batı'ya net mesaj: Ukrayna'ya verilecek F-16'lar meşru hedeftir
NATO'nun Ukrayna'daki süreçlere giderek daha fazla müdahil olduğunu ve doğrudan çatışma riskinin arttığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T13:33+0300
2023-12-06T14:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
avrupa
f-16
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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Batılı ülkeler Kiev'e silah ve mühimmat tedarikine ve F-16 savaş uçaklarını teslim etmek için hazırlıklarına devam ederken Rusya'nın Batı'ya bu konuda yeni bir uyarı geldi.Zaharova, haftalık basın toplantısında Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 tedarik planları hakkında, "NATO üyesi ülkeler Ukrayna'yı yoğun bir şekilde silahlandırmaya devam ediyor. Gerçekten de sırada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bu tip taktik savaş uçaklarının tedariki var. Bunu uzun zamandır konuşuyorlar, Kiev rejimine uçakları transfer edecek ve Ukraynalı pilotları eğitecek ülkelerin bulunduğu tamamen ayrı bir koalisyon oluşturdular" dedi.Ukrayna'nın havaalanı altyapısının önemli bir kısmının tahrip edildiği dikkate alındığında, F-16'ların Ukrayna'nın dışında, Polonya, Slovakya veya Romanya'da konuşlandırılabileceğini kaydeden Zaharova, "Böylece Kuzey Atlantik İttifakı'nın çatışmadaki dahli daha da derinleşecek. Aslında NATO, Ukrayna'yı kurtarma sloganı altında ülkemize karşı hibrit bir savaş yürütüyor" ifadelerini kullandı.Yaşanan gelişmeler ışığında Rusya ile NATO arasındaki doğrudan çatışma risklerinin arttığının altını çizen Zaharova, nereden havalanırsa havalansın Ukrayna ordusu safında çatışmaya dahil edilen F-16 savaş uçaklarının Rusya Silahlı Kuvvetleri için imha edilecek meşru hedefler haline geleceği uyarısında bulundu.ABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.'NATO, üye ülkelerin liderlerini seçmenleri önünde aklamaya çalışıyor'NATO'dan yapılan 'Rusya'yla doğrudan çatışmanın kabul edilemez olduğu' yönündeki açıklamalara da yanıt veren Zaharova, üye ülkelerin liderlerini seçmenlerin önünde aklamak için kullanılan dikkat dağıtma aracı olduğunu söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı: Zaharova, aslında NATO, Washington ve Londra'nın Kiev rejiminin her adımının arkasında bulunduğunu ve asıl amaçlarının, kendilerinin de söylediği gibi, Rusya'yı muharebe alanında stratejik yenilgiye uğratmak olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/eski-cia-uzmani-f-16lari-ukraynada-imha-edilen-diger-ucaklarin-kaderi-bekliyor-1077892102.html
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rusya, ukrayna, avrupa, f-16, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
rusya, ukrayna, avrupa, f-16, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Rusya'dan Batı'ya net mesaj: Ukrayna'ya verilecek F-16'lar meşru hedeftir

13:33 06.12.2023 (güncellendi: 14:00 06.12.2023)
© AFP 2023 / MADS CLAUS RASMUSSENUkrayna Zelenskiy F-16
Ukrayna Zelenskiy F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / MADS CLAUS RASMUSSEN
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NATO'nun Ukrayna'daki süreçlere giderek daha fazla müdahil olduğunu ve doğrudan çatışma riskinin arttığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, nereden havalanırsa havalansın tüm F-16 savaş uçaklarının meşru hedef olacağını vurguladı.
Batılı ülkeler Kiev'e silah ve mühimmat tedarikine ve F-16 savaş uçaklarını teslim etmek için hazırlıklarına devam ederken Rusya'nın Batı'ya bu konuda yeni bir uyarı geldi.
Zaharova, haftalık basın toplantısında Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 tedarik planları hakkında, "NATO üyesi ülkeler Ukrayna'yı yoğun bir şekilde silahlandırmaya devam ediyor. Gerçekten de sırada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bu tip taktik savaş uçaklarının tedariki var. Bunu uzun zamandır konuşuyorlar, Kiev rejimine uçakları transfer edecek ve Ukraynalı pilotları eğitecek ülkelerin bulunduğu tamamen ayrı bir koalisyon oluşturdular" dedi.
Ukrayna'nın havaalanı altyapısının önemli bir kısmının tahrip edildiği dikkate alındığında, F-16'ların Ukrayna'nın dışında, Polonya, Slovakya veya Romanya'da konuşlandırılabileceğini kaydeden Zaharova, "Böylece Kuzey Atlantik İttifakı'nın çatışmadaki dahli daha da derinleşecek. Aslında NATO, Ukrayna'yı kurtarma sloganı altında ülkemize karşı hibrit bir savaş yürütüyor" ifadelerini kullandı.
Yaşanan gelişmeler ışığında Rusya ile NATO arasındaki doğrudan çatışma risklerinin arttığının altını çizen Zaharova, nereden havalanırsa havalansın Ukrayna ordusu safında çatışmaya dahil edilen F-16 savaş uçaklarının Rusya Silahlı Kuvvetleri için imha edilecek meşru hedefler haline geleceği uyarısında bulundu.
ABD, Danimarka ve Hollanda'nın elinde bulunan F-16 savaş uçaklarının, Ukraynalı pilotların gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından Kiev'e gönderilmesine izin vermişti. Bu bağlamda Hollanda 42, Danimarka ise 19 F-16 uçağını Ukrayna'ya sağlayacağını duyurmuştu.

Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkili

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

'NATO, üye ülkelerin liderlerini seçmenleri önünde aklamaya çalışıyor'

NATO'dan yapılan 'Rusya'yla doğrudan çatışmanın kabul edilemez olduğu' yönündeki açıklamalara da yanıt veren Zaharova, üye ülkelerin liderlerini seçmenlerin önünde aklamak için kullanılan dikkat dağıtma aracı olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:
"Genel Sekreter Stoltenberg de dahil NATO üyelerinin söylediği, İttifak'ın asıl görevinin doğrudan çatışmayı önlemek olduğu yönündeki her şey ikiyüzlülüktür. Bu, dikkati dağıtmak için yapılan bir tür maskaralıktır. Bunun, NATO üyesi olan devletlerin rejimlerini onların hiçbir ilgileri olmadığını, müdahil olmadıklarını, sadece Kiev rejimine yardım ettiklerini söyleyerek seçmenlerinin önünde bir şekilde aklamak için yapıldığını düşünüyorum."
Zaharova, aslında NATO, Washington ve Londra'nın Kiev rejiminin her adımının arkasında bulunduğunu ve asıl amaçlarının, kendilerinin de söylediği gibi, Rusya'yı muharebe alanında stratejik yenilgiye uğratmak olduğunu sözlerine ekledi.
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