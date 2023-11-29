https://sputniknews.com.tr/20231129/nato-ve-ukrayna-2024-yili-isbirligi-programina-imza-atti-1077913455.html

NATO ve Ukrayna, 2024 yılı işbirliği programına imza attı

NATO ve Ukrayna, 2024 yılı işbirliği programına imza attı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dışişleri bakanları seviyesinde ilk kez toplanan NATO-Ukrayna Konseyi sonrası yaptığı açıklamada, NATO ve Ukrayna'nın... 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T15:05+0300

2023-11-29T15:05+0300

2023-11-29T15:05+0300

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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Ukrayna'ya NATO ülkelerinin yardımı ve NATO üyeliği yolunda verilecek destek gibi konuları ele almak üzere ilk kez dışişleri bakanları seviyesinde bir araya gelen NATO-Ukrayna Konseyi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, “Enerji güvenliği konusunda iş birliğini ve Ukrayna ile NATO kuvvetlerinin uyumluluğunun artırılmasını içeren 2024 yılı için kapsamlı bir işbirliği programına imza attık” ifadelerini kullandı.Toplantıda, Kiev'in ittifaka üyeliği,e yakınlaşmak amacıyla ‘askeri alım ve tedarik sistemi’ ve ‘istihbarat servisleri’ ile ilgili reformlar da dahil olmak üzere gerçekleştirmesi gereken reformların masaya yatırıldığına değinen NATO Genel Sekreteri, NATO'nun Ukrayna'ya, yolsuzlukla mücadele de dahil olmak üzere ittifaka üyelik yolunda tavsiyeler sunduğunu vurguladı.‘F-16’lar savaş alanındaki durumu değiştirmeyecek’“Ukrayna'daki reform öncelikleri hakkında öneriler sunduk” diyen Stoltenberg, Ukrayna'daki çatışmada müttefiklerin ve Kiev'in ‘uzun ve karmaşık’ muharebe operasyonlarına hazırlıklı olması gerektiğinin altını çizdiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:NATO Ukrayna için müşterek çalışma planı geliştirecekNATO-Ukrayna Konseyi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki ilk toplantısı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, NATO’nun, Ukrayna'nın ittifakla müşterek çalışabilirliğe geçişine yönelik bir yol haritası geliştireceği ifade edildi.Açıklamada, “NATO, Ukrayna’ya sağlanacak kapsamlı yardım paketini, ülkenin güvenlik ve savunma sektörünün yeniden inşasına yardımcı olmak ve Ukrayna'nın uzun vadeli caydırıcılık ve savunmasını desteklemek amacıyla çok yıllı bir programa dönüştürektir. Bu çabaların bir parçası olarak, NATO ile müşterek çalışmaya uyum sağlaması için Ukrayna'nın tam güvenlik ve savunma sektörüne geçişi için bir yol haritası geliştirilmektedir” denildi.NATO ayrıca mayın temizleme, yaralı Ukraynalı askeri personelin tıbbi rehabilitasyonu ve savunma tedarikinin stratejik incelemesine dayalı olarak Ukrayna'nın savunma sanayi potansiyelinin geliştirilmesine yönelik yeni projeler geliştirileceğini de duyurdu.NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının, yıllık program çerçevesinde Ukrayna tarafından gerçekleştirilen reformların uygulanmasına ilişkin düzenli değerlendirmeler yapma kararı aldığı da belirtildi.Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto: NATO ülkeleri Ukrayna'nın bir sonraki zirvede ittifaka katılmayacağından eminNATO-Ukrayna Konseyi sonrası toplantıyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, NATO dışişleri bakanları toplantısında müttefiklerin Ukrayna'nın 2024 yılında Washington'da yapılacak bir sonraki zirvede ittifaka davet edilmeyeceğini vurguladıklarını söyledi.Szijjarto, “Bugün müttefikler, mevcut koşullar altında Ukrayna'nın NATO üyeliğinden söz edilemeyeceğini vurguladı ve böylece bir sonraki zirveden önce ve bir sonraki zirvede Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmeyeceğini herkes anladı” ifadelerini kullandı.Macar gazetecilere konuşan Szijjarto, NATO'nun bir sonraki Washington zirvesinde 75. yıldönümünü kutlayacağını hatırlatarak, Ukrayna-NATO Konseyi'nin bakanlar düzeyindeki toplantısının, Macaristan'ın Transkarpatya'daki Macar ulusal azınlığın haklarının ihlali nedeniyle uzun yıllardır süren protestolarına rağmen gerçekleştiğinin altını çizdi.Szijjarto, Ukrayna'nın NATO üyesi olamayacağını, çünkü bunun Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açacağını bir kez daha dile getirirken, Kiev'in ittifak kurallarına uymayan ulusal azınlıkların haklarını sistematik olarak ihlal ettiğini sözlerine ekledi.Macaristan-Ukrayna arasındaki krizMacaristan, Ukrayna'nın eğitim kanununda ve dil yasasında yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edilmesine tepkiliUkrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremiyor.

https://sputniknews.com.tr/20231129/abden-ukraynaya-kotu-haber-planlanan-sayida-top-mermisi-tedarik-edemeyecegiz-1077905007.html

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ukrayna, nato, kiev, nato genel sekreteri jens stoltenberg, macaristan, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba