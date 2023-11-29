Eski CIA uzmanı: F-16’ları Ukrayna’da imha edilen diğer uçakların kaderi bekliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
'4,6 milyon yıl sonra erkekler de hamile kalabilecek'
07:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Erkaya: Somatizasyon, sadece psikolojik bir hastalık değil
12:00
90 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli gazeteci bildiriyor: Gazze'de son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki savaş meşru müdafaa konusunda Batı’nın uyguladığı çifte standardı ortaya koydu’
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Oğlu serbest bırakılan Filistinli anne: Yeniden tutuklamakla tehdit ettiler
18:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
SESLİ HABER
Putin: Batı, Rus bankalarını hafife aldı
19:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231129/eski-cia-uzmani-f-16lari-ukraynada-imha-edilen-diger-ucaklarin-kaderi-bekliyor-1077892102.html
Eski CIA uzmanı: F-16’ları Ukrayna’da imha edilen diğer uçakların kaderi bekliyor
Eski CIA uzmanı: F-16’ları Ukrayna’da imha edilen diğer uçakların kaderi bekliyor
Eski CIA analisti Larry Johnson, Ukrayna’ya tedarik edilecek F-16 savaş uçaklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm diğer uçakları gibi imha edileceğini... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T01:53+0300
2023-11-29T01:54+0300
ukrayna krizi
f-16
f-16
ukrayna
ukrayna krizi
cia
cia world factbook
youtube
larry johnson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/28/1025472895_0:2:3501:1971_1920x0_80_0_0_df4bd9d1dd702d6b9168735be5df3894.jpg
YouTube kanalı The Geopolitics In Conflict Show'a konuşan Johnson, Rus ordusunun Ukrayna’ya tedarik edilecek F-16 savaş uçaklarını da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm diğer uçakları gibi imha edeceğini söyledi.Johnson, “ABD'nin sağlayabileceği sihirli bir silah yok. F-16'lar ortaya çıktığı anda Rus ordusu, tıpkı Ukrayna’ya ait Su-27'ler veya diğer uçaklar gibi onları da yok edecek" dedi.Sadece uçakları değil, diğer zırhlı teçhizatı da benzer bir kaderin beklediğini vurgulayan uzman, Ukrayna’ya verilecek her yeni tankın İngiliz Challenger 2 veya Alman Leopard 2 gibi yanacağını kaydetti.Johnson, Ukrayna ve liderliğinin, Rusya ile yaşanan çatışmada çaresiz bir durumda olduğunu da sözlerine ekledi.Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler olmuştu. Beyaz Saray, pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın üçüncü ülkelerden savaş uçağı alacağını teyit etmişti.Rusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksander Şulgin, Hollandalıların F-16 savaş uçaklarının Kiev'e tedarikinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına ve hatta Ukrayna için daha büyük acılara yol açacağı gerçeğini ‘görmezden geldiğini’ ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231129/rusyada-abd-merkezli-stk-istenmeyen-orgut-ilan-edildi-1077891753.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/28/1025472895_376:0:3123:2060_1920x0_80_0_0_f974673f29dc586afcab3eef7b707325.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi, cia, cia world factbook, youtube, larry johnson
f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi, cia, cia world factbook, youtube, larry johnson

Eski CIA uzmanı: F-16’ları Ukrayna’da imha edilen diğer uçakların kaderi bekliyor

01:53 29.11.2023 (güncellendi: 01:54 29.11.2023)
© Sputnik / Alexander Kovalev / Multimedya arşivine gidinABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş jeti
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş jeti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© Sputnik / Alexander Kovalev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Eski CIA analisti Larry Johnson, Ukrayna’ya tedarik edilecek F-16 savaş uçaklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm diğer uçakları gibi imha edileceğini belirtti.
YouTube kanalı The Geopolitics In Conflict Show'a konuşan Johnson, Rus ordusunun Ukrayna’ya tedarik edilecek F-16 savaş uçaklarını da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm diğer uçakları gibi imha edeceğini söyledi.
Johnson, “ABD'nin sağlayabileceği sihirli bir silah yok. F-16'lar ortaya çıktığı anda Rus ordusu, tıpkı Ukrayna’ya ait Su-27'ler veya diğer uçaklar gibi onları da yok edecek" dedi.
Sadece uçakları değil, diğer zırhlı teçhizatı da benzer bir kaderin beklediğini vurgulayan uzman, Ukrayna’ya verilecek her yeni tankın İngiliz Challenger 2 veya Alman Leopard 2 gibi yanacağını kaydetti.
Johnson, Ukrayna ve liderliğinin, Rusya ile yaşanan çatışmada çaresiz bir durumda olduğunu da sözlerine ekledi.
Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler olmuştu. Beyaz Saray, pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın üçüncü ülkelerden savaş uçağı alacağını teyit etmişti.
Rusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksander Şulgin, Hollandalıların F-16 savaş uçaklarının Kiev'e tedarikinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına ve hatta Ukrayna için daha büyük acılara yol açacağı gerçeğini ‘görmezden geldiğini’ ifade etmişti.
Rusya- ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
DÜNYA
Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
01:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала