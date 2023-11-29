https://sputniknews.com.tr/20231129/eski-cia-uzmani-f-16lari-ukraynada-imha-edilen-diger-ucaklarin-kaderi-bekliyor-1077892102.html
Eski CIA uzmanı: F-16’ları Ukrayna’da imha edilen diğer uçakların kaderi bekliyor
Eski CIA uzmanı: F-16’ları Ukrayna’da imha edilen diğer uçakların kaderi bekliyor
Eski CIA analisti Larry Johnson, Ukrayna’ya tedarik edilecek F-16 savaş uçaklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm diğer uçakları gibi imha edileceğini... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T01:53+0300
2023-11-29T01:53+0300
2023-11-29T01:54+0300
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YouTube kanalı The Geopolitics In Conflict Show'a konuşan Johnson, Rus ordusunun Ukrayna’ya tedarik edilecek F-16 savaş uçaklarını da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm diğer uçakları gibi imha edeceğini söyledi.Johnson, “ABD'nin sağlayabileceği sihirli bir silah yok. F-16'lar ortaya çıktığı anda Rus ordusu, tıpkı Ukrayna’ya ait Su-27'ler veya diğer uçaklar gibi onları da yok edecek" dedi.Sadece uçakları değil, diğer zırhlı teçhizatı da benzer bir kaderin beklediğini vurgulayan uzman, Ukrayna’ya verilecek her yeni tankın İngiliz Challenger 2 veya Alman Leopard 2 gibi yanacağını kaydetti.Johnson, Ukrayna ve liderliğinin, Rusya ile yaşanan çatışmada çaresiz bir durumda olduğunu da sözlerine ekledi.Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler olmuştu. Beyaz Saray, pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın üçüncü ülkelerden savaş uçağı alacağını teyit etmişti.Rusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksander Şulgin, Hollandalıların F-16 savaş uçaklarının Kiev'e tedarikinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına ve hatta Ukrayna için daha büyük acılara yol açacağı gerçeğini ‘görmezden geldiğini’ ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231129/rusyada-abd-merkezli-stk-istenmeyen-orgut-ilan-edildi-1077891753.html
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Eski CIA uzmanı: F-16’ları Ukrayna’da imha edilen diğer uçakların kaderi bekliyor
01:53 29.11.2023 (güncellendi: 01:54 29.11.2023)
Eski CIA analisti Larry Johnson, Ukrayna’ya tedarik edilecek F-16 savaş uçaklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm diğer uçakları gibi imha edileceğini belirtti.
YouTube kanalı The Geopolitics In Conflict Show'a konuşan Johnson, Rus ordusunun Ukrayna’ya tedarik edilecek F-16 savaş uçaklarını da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm diğer uçakları gibi imha edeceğini söyledi.
Johnson, “ABD'nin sağlayabileceği sihirli bir silah yok. F-16'lar ortaya çıktığı anda Rus ordusu, tıpkı Ukrayna’ya ait Su-27'ler veya diğer uçaklar gibi onları da yok edecek" dedi.
Sadece uçakları değil, diğer zırhlı teçhizatı da benzer bir kaderin beklediğini vurgulayan uzman, Ukrayna’ya verilecek her yeni tankın İngiliz Challenger 2 veya Alman Leopard 2 gibi yanacağını kaydetti.
Johnson, Ukrayna ve liderliğinin, Rusya ile yaşanan çatışmada çaresiz bir durumda olduğunu da sözlerine ekledi.
Hollanda ve Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler olmuştu. Beyaz Saray, pilotların eğitimlerinin tamamlanmasının ardından Ukrayna'nın üçüncü ülkelerden savaş uçağı alacağını teyit etmişti.
Rusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksander Şulgin, Hollandalıların F-16 savaş uçaklarının Kiev'e tedarikinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasına ve hatta Ukrayna için daha büyük acılara yol açacağı gerçeğini ‘görmezden geldiğini’ ifade etmişti.