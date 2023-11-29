https://sputniknews.com.tr/20231129/rusyada-abd-merkezli-stk-istenmeyen-orgut-ilan-edildi-1077891753.html
Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
Rusya Adalet Bakanlığı, ABD merkezli Avrupa Politika Analizi Merkezi (CEPA) Rusya’da istenmeyen örgütler listesine dahil edildiğini duyurdu. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T01:19+0300
2023-11-29T01:19+0300
2023-11-29T01:19+0300
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Rusya Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yabancı sivil toplum kuruluşu, ABD merkezli Center for European Policy Analysis CEPA, faaliyeti Rusya Federasyonu topraklarında istenmeyen olarak kabul edilen yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşları listesine dahil edildi” ifadesine yer verildi.Söz konusu kuruluşun, Rusya Başsavcılığı’nın 23 Ekim 2023 tarihli kararı temelinde ‘kara listeye’ alındığı belirtildi.Kendini, sadece ‘dinamik bir küresel bölge olan Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkeler ve halklarla ilgili çalışmalar yapan tek ABD’li düşünce kuruluşu’ olarak tanımlayan CEPA, Rusya karşıtı çalışmalarıyla biliniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231128/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-abd-rusyada-iktidari-degistirmeye-odaklandi-1077881055.html
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rusya, abd, abd, rusya adalet bakanlığı
rusya, abd, abd, rusya adalet bakanlığı
Rusya’da ABD merkezli STK ‘istenmeyen örgüt’ ilan edildi
Rusya Adalet Bakanlığı, ABD merkezli Avrupa Politika Analizi Merkezi (CEPA) Rusya’da istenmeyen örgütler listesine dahil edildiğini duyurdu.
Rusya Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yabancı sivil toplum kuruluşu, ABD merkezli Center for European Policy Analysis CEPA, faaliyeti Rusya Federasyonu topraklarında istenmeyen olarak kabul edilen yabancı ve uluslararası sivil toplum kuruluşları listesine dahil edildi” ifadesine yer verildi.
Söz konusu kuruluşun, Rusya Başsavcılığı’nın 23 Ekim 2023 tarihli kararı temelinde ‘kara listeye’ alındığı belirtildi.
Kendini, sadece ‘dinamik bir küresel bölge olan Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkeler ve halklarla ilgili çalışmalar yapan tek ABD’li düşünce kuruluşu’ olarak tanımlayan CEPA, Rusya karşıtı çalışmalarıyla biliniyor.