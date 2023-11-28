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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD, Rusya’da iktidarı değiştirmeye giderek daha fazla odaklanıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD, Rusya’da iktidarı değiştirmeye giderek daha fazla odaklanıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin Rusya’da iktidarı değiştirme ve iç huzursuzluk çıkarma hedefine odaklandığını belirtti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T19:01+0300
2023-11-28T19:01+0300
2023-11-28T19:03+0300
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “ABD, Rusya’ya karşı görünüşe bakılırsa son Ukraynalıya kadar yürütülen ve Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma görevini taşıyan hibrit savaşının yanı sıra, ülkemizde iktidarı değiştirme ve Rusya içinde huzursuzluğu organize etme hedefine odaklandı” ifadesini kullandı.Bu koşullarda, Moskova ve Washington arasında çatışma senaryosunun kesinleştiğini ve bundan yol çıkılması gerektiğini dile getiren Rus diplomat, ABD’nin gerilimi tırmandırmaya devam etmesinin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açabileceğini kaydetti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ryabkov, ABD politikasında tam olarak neyin hakim olacağını tahmin edemeyeceğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231110/ryabkov-rusya-ve-abd-yuz-yuze-istisarelerde-bulundu-ama-sorunlarin-cozumunde-cok-az-ilerleme-var-1077255917.html
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rusya, rus dışişleri, sergey ryabkov, abd, rusya-abd ilişkileri, ukrayna, ukrayna krizi, hibrit savaş
rusya, rus dışişleri, sergey ryabkov, abd, rusya-abd ilişkileri, ukrayna, ukrayna krizi, hibrit savaş
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD, Rusya’da iktidarı değiştirmeye giderek daha fazla odaklanıyor
19:01 28.11.2023 (güncellendi: 19:03 28.11.2023)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin Rusya’da iktidarı değiştirme ve iç huzursuzluk çıkarma hedefine odaklandığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “ABD, Rusya’ya karşı görünüşe bakılırsa son Ukraynalıya kadar yürütülen ve Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma görevini taşıyan hibrit savaşının yanı sıra, ülkemizde iktidarı değiştirme ve Rusya içinde huzursuzluğu organize etme hedefine odaklandı” ifadesini kullandı.
Bu koşullarda, Moskova ve Washington arasında çatışma senaryosunun kesinleştiğini ve bundan yol çıkılması gerektiğini dile getiren Rus diplomat, ABD’nin gerilimi tırmandırmaya devam etmesinin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesine yol açabileceğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Washington'daki ruh hali göz önüne alındığında, seçenek yelpazesi oldukça azdır. Tamamen olumsuz seçenek: diplomatik cephede son derece zayıf olan ikili ilişkilerin kopmasına kadar varan ve bunu da içeren daha fazla tırmanmadır. Ya da daha az dramatik bir seçenek: Rusya ve Çin'in diyalog unsurlarıyla birlikte tamamen çevrelenmesi ve Batı kurallarına dayalı dünya düzenine karşı çıkan dünya çoğunluğunu bölmeye yönelik aktif girişimlerdir.
Ryabkov, ABD politikasında tam olarak neyin hakim olacağını tahmin edemeyeceğini de sözlerine ekledi.