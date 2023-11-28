Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD, Rusya’da iktidarı değiştirmeye giderek daha fazla odaklanıyor

Washington'daki ruh hali göz önüne alındığında, seçenek yelpazesi oldukça azdır. Tamamen olumsuz seçenek: diplomatik cephede son derece zayıf olan ikili ilişkilerin kopmasına kadar varan ve bunu da içeren daha fazla tırmanmadır. Ya da daha az dramatik bir seçenek: Rusya ve Çin'in diyalog unsurlarıyla birlikte tamamen çevrelenmesi ve Batı kurallarına dayalı dünya düzenine karşı çıkan dünya çoğunluğunu bölmeye yönelik aktif girişimlerdir.