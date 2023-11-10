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Ryabkov: Rusya ve ABD yüz yüze istişarelerde bulundu, ama sorunların çözümünde çok az ilerleme var
Ryabkov: Rusya ve ABD yüz yüze istişarelerde bulundu, ama sorunların çözümünde çok az ilerleme var
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD’nin geçtiğimiz günlerde ikili ilişkilerdeki rahatsız edici konuları görüşmek için yüz yüze istişarelerde... 10.11.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, RTVI’ye demecinde, “Zaman zaman, üçüncü ülkelerde dahil yüz yüze temaslar gerçekleşiyor. Kısa süre önce, sorumlu yetkililer düzeyinde gerçekleşen ikili görüşme turu sırasında ilişkilerimizdeki rahatsız edici unsurlar ele alındı. Tahmin edildiği gibi, çok az ilerleme var. İlerlemeye yönelik beklentiler de zayıf. Oysa diplomatik temsilciliklerimizin işleyişi olsun, vize sorunu olsun, normalleşme yönünde ilerlemek doğru olurdu diye düşünüyoruz. Lakin karşı taraf buna henüz hazır değil” açıklamasında bulundu.“İstemiyorlarsa istemesinler. İstediklerinde söylerler, o zaman biz buna ihtiyacımız olup olmadığına bakacağız” diyen Ryabkov, Moskova ve Washington arasındaki diyalog kanallarının Amerikan tarafının inisiyatifiyle minimuma indirildiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-yonunde-ukraynali-75-asker-etkisiz-hale-getirildi--1077240115.html
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sergey ryabkov, sergei ryabkov, rusya, abd, abd
sergey ryabkov, sergei ryabkov, rusya, abd, abd

Ryabkov: Rusya ve ABD yüz yüze istişarelerde bulundu, ama sorunların çözümünde çok az ilerleme var

01:38 10.11.2023
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© AP Photo / Denis Balibouse
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD’nin geçtiğimiz günlerde ikili ilişkilerdeki rahatsız edici konuları görüşmek için yüz yüze istişarelerde bulunduğunu, ancak sorunların çözümünde çok az ilerleme kaydedildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, RTVI’ye demecinde, “Zaman zaman, üçüncü ülkelerde dahil yüz yüze temaslar gerçekleşiyor. Kısa süre önce, sorumlu yetkililer düzeyinde gerçekleşen ikili görüşme turu sırasında ilişkilerimizdeki rahatsız edici unsurlar ele alındı. Tahmin edildiği gibi, çok az ilerleme var. İlerlemeye yönelik beklentiler de zayıf. Oysa diplomatik temsilciliklerimizin işleyişi olsun, vize sorunu olsun, normalleşme yönünde ilerlemek doğru olurdu diye düşünüyoruz. Lakin karşı taraf buna henüz hazır değil” açıklamasında bulundu.
“İstemiyorlarsa istemesinler. İstediklerinde söylerler, o zaman biz buna ihtiyacımız olup olmadığına bakacağız” diyen Ryabkov, Moskova ve Washington arasındaki diyalog kanallarının Amerikan tarafının inisiyatifiyle minimuma indirildiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aktüel bölgesel sorunlar, stratejik istikrar sorunlar ve benzer konuları daha derinlemesine müzakere etme fırsatını engelleyen onlar kendileri oldu. Bugün itibariyle Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları büyükelçilikler aracılığıyla iletişim kuruyor. Bu çok eski bir yöntem. Bu arada, büyükelçimiz ile büyükelçilik çalışanlarımız için ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görüşmeler organize etmek hiç de basit değil. Bu da ABD’nin ucuz bir oyununun bir parçası. Bu kısıtlamalarla bize sinyaller göndermek istiyorlarmış, bu çok saçma.”
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