https://sputniknews.com.tr/20231110/ryabkov-rusya-ve-abd-yuz-yuze-istisarelerde-bulundu-ama-sorunlarin-cozumunde-cok-az-ilerleme-var-1077255917.html

Ryabkov: Rusya ve ABD yüz yüze istişarelerde bulundu, ama sorunların çözümünde çok az ilerleme var

Ryabkov: Rusya ve ABD yüz yüze istişarelerde bulundu, ama sorunların çözümünde çok az ilerleme var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD’nin geçtiğimiz günlerde ikili ilişkilerdeki rahatsız edici konuları görüşmek için yüz yüze istişarelerde... 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T01:38+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, RTVI’ye demecinde, “Zaman zaman, üçüncü ülkelerde dahil yüz yüze temaslar gerçekleşiyor. Kısa süre önce, sorumlu yetkililer düzeyinde gerçekleşen ikili görüşme turu sırasında ilişkilerimizdeki rahatsız edici unsurlar ele alındı. Tahmin edildiği gibi, çok az ilerleme var. İlerlemeye yönelik beklentiler de zayıf. Oysa diplomatik temsilciliklerimizin işleyişi olsun, vize sorunu olsun, normalleşme yönünde ilerlemek doğru olurdu diye düşünüyoruz. Lakin karşı taraf buna henüz hazır değil” açıklamasında bulundu.“İstemiyorlarsa istemesinler. İstediklerinde söylerler, o zaman biz buna ihtiyacımız olup olmadığına bakacağız” diyen Ryabkov, Moskova ve Washington arasındaki diyalog kanallarının Amerikan tarafının inisiyatifiyle minimuma indirildiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-yonunde-ukraynali-75-asker-etkisiz-hale-getirildi--1077240115.html

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