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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231109/rusya-savunma-bakanligi-zaporojye-yonunde-ukraynali-75-asker-etkisiz-hale-getirildi--1077240115.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye yönünde Ukraynalı 75 asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye yönünde Ukraynalı 75 asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Zaporojye yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taaruz gruplarının iki saldırısını püskürterek 75 askeri etkisiz hale... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T17:19+0300
2023-11-09T17:19+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Zaporojye yönünde Novoprokopovka bölgesinde Rus ordu grubu birlikleri, hava, topçu ve çoklu roketatar sistemlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 33. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının iki saldırısını püskürttü. Robotino bölgesinde 118. Mekanize Tugayı ve 117. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu bölgelerdeki çatışmalarda Ukraynalı 75 asker, 4 zırhlı muharebe aracı ve 3 kamyonet imha edildi.Kupyansk yönünde, Harkov bölgesindeki Timkovka ve Sinkovka yerleşimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 30. ve 67. mekanize tugaylarının taaruz gruplarının üç saldırısı püskürtüldü. Ukraynalı 25 asker, 3 zırhlı araç, 3 otomobil, ABD yapımı 2 adet M777 topçu sistemi, kundağı motorlu 3 Akatsiya ve 2 Gvozdika obüsü ümha edildi.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, Antonovka, Novomihailovka, Novoukrainka ve Ugledar yerleşim bölgelerinde hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 58. Motorlu Piyade, 72. Mekanize ve 79. Hava Saldırı tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu.Keşif grubu faaliyeti engellendiAyrıca Staromayorskiy ve Rovnopol bölgelerinde, 128. Bölgesel Savunma Tugayının iki sabotaj ve keşif grubunun faaliyetleri önlendi. Ukraynalı 130 asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi, bir Msta-B obüsü ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracı imha edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birimleri, hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 1. Özel Kuvvetler Tugayının taaruz gruplarının Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Kremennaya yerleşimi bölgesindeki üç saldırısını püskürttü. Ukraynalı 160 asker, 3 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil ve ABD yapımı iki M777 topçu sistemi yok edildi.Herson yönünde, Melkiy ve Alyoşkinskiy adalarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri vuruldu. Ukraynalı 75 asker, 3 otomobil ve bir Msta-B obüsü ümha edildi.Hava savunma sistemleri son 124 saat içinde DHC, LHC, Zaporojye ve Harkov bölgelerinde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağı, 38 insansız hava aracı ve HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 7 füzeyi düşürdü.Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 533 uçak, 254 helikopter, 8 bin 771 insansız hava aracı (İHA), 441 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 306 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1183 çoklu roketatar sistemi aracı, 7 bin 35 sahra ve havan topu ile 15 bin 126 adet farklı askeri araç imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231106/ukrayna-ordusundan-donetske-saldiri-yasakli-misket-bombalari-bir-kez-daha-kullanildi-1077126213.html
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rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donbass, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu
rusya savunma bakanlığı, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donbass, ukrayna, kiev, ukrayna ordusu

Rusya Savunma Bakanlığı: Zaporojye yönünde Ukraynalı 75 asker etkisiz hale getirildi

17:19 09.11.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Zaporojye yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taaruz gruplarının iki saldırısını püskürterek 75 askeri etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Zaporojye yönünde Novoprokopovka bölgesinde Rus ordu grubu birlikleri, hava, topçu ve çoklu roketatar sistemlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 33. Mekanize Tugayının taaruz gruplarının iki saldırısını püskürttü. Robotino bölgesinde 118. Mekanize Tugayı ve 117. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu bölgelerdeki çatışmalarda Ukraynalı 75 asker, 4 zırhlı muharebe aracı ve 3 kamyonet imha edildi.
Kupyansk yönünde, Harkov bölgesindeki Timkovka ve Sinkovka yerleşimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 30. ve 67. mekanize tugaylarının taaruz gruplarının üç saldırısı püskürtüldü. Ukraynalı 25 asker, 3 zırhlı araç, 3 otomobil, ABD yapımı 2 adet M777 topçu sistemi, kundağı motorlu 3 Akatsiya ve 2 Gvozdika obüsü ümha edildi.
Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri, Antonovka, Novomihailovka, Novoukrainka ve Ugledar yerleşim bölgelerinde hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 58. Motorlu Piyade, 72. Mekanize ve 79. Hava Saldırı tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu.

Keşif grubu faaliyeti engellendi

Ayrıca Staromayorskiy ve Rovnopol bölgelerinde, 128. Bölgesel Savunma Tugayının iki sabotaj ve keşif grubunun faaliyetleri önlendi. Ukraynalı 130 asker, 3 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi, bir Msta-B obüsü ve bir Grad çoklu roketatar sistemi aracı imha edildi.
Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birimleri, hava ve topçu desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 1. Özel Kuvvetler Tugayının taaruz gruplarının Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Kremennaya yerleşimi bölgesindeki üç saldırısını püskürttü. Ukraynalı 160 asker, 3 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil ve ABD yapımı iki M777 topçu sistemi yok edildi.
Herson yönünde, Melkiy ve Alyoşkinskiy adalarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri vuruldu. Ukraynalı 75 asker, 3 otomobil ve bir Msta-B obüsü ümha edildi.
Hava savunma sistemleri son 124 saat içinde DHC, LHC, Zaporojye ve Harkov bölgelerinde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağı, 38 insansız hava aracı ve HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden ateşlenen 7 füzeyi düşürdü.
Özel askeri harekatın başından bu yana toplam 533 uçak, 254 helikopter, 8 bin 771 insansız hava aracı (İHA), 441 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 306 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1183 çoklu roketatar sistemi aracı, 7 bin 35 sahra ve havan topu ile 15 bin 126 adet farklı askeri araç imha edildi.
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