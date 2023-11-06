https://sputniknews.com.tr/20231106/ukrayna-ordusundan-donetske-saldiri-yasakli-misket-bombalari-bir-kez-daha-kullanildi-1077126213.html

Ukrayna ordusundan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları bir kez daha kullanıldı

Ukrayna ordusundan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları bir kez daha kullanıldı

Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Gorlovka semtine 3 misket bombasıyla... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T18:08+0300

2023-11-06T18:08+0300

2023-11-06T18:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

misket bombası

nato

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya topraklarını hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Rusya Federasyonu'na bağlanan DHC'deki yerleşim yerlerini yeniden misket bombalarıyla vurdu.Temsilcilik, Donetsk'in Gorlovka semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 3 misket bombası fırlattığını kaydetti.Sadece 5 dakika sonra Donetsk'in Kiev semtinin hedef alındığını bildiren temsilcilik, bu yerleşimin NATO kalibreli 3 top mermisiyle vurulduğunu aktardı.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Karlovka, Kurahovka semtleri ile Dzerjinsk ve Zaytsevo yerleşimlerine toplam 9 NATO kalibreli havan mermisiyle ateş açtığını ekledi.Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.

https://sputniknews.com.tr/20231106/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-13-saldirisi-puskurtuldu-1077124961.html

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"Ukrayna ordusunun misket bombalarından en çok siviller zarar görüyor" "Ukrayna ordusunun misket bombalarından en çok siviller zarar görüyor" 2023-11-06T18:08+0300 true PT1M03S

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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, misket bombası, nato, donetsk halk cumhuriyeti