Ukrayna ordusundan Donetsk'e saldırı: Yasaklı misket bombaları bir kez daha kullanıldı
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Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Gorlovka semtine 3 misket bombasıyla saldırdığını açıkladı.
Rusya topraklarını hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Rusya Federasyonu'na bağlanan DHC'deki yerleşim yerlerini yeniden misket bombalarıyla vurdu.
Temsilcilik, Donetsk'in Gorlovka semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 3 misket bombası fırlattığını kaydetti.
Sadece 5 dakika sonra Donetsk'in Kiev semtinin hedef alındığını bildiren temsilcilik, bu yerleşimin NATO kalibreli 3 top mermisiyle vurulduğunu aktardı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Karlovka, Kurahovka semtleri ile Dzerjinsk ve Zaytsevo yerleşimlerine toplam 9 NATO kalibreli havan mermisiyle ateş açtığını ekledi.
Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.
Temsilcilik, Donetsk'in Gorlovka semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 3 misket bombası fırlattığını kaydetti.
Sadece 5 dakika sonra Donetsk'in Kiev semtinin hedef alındığını bildiren temsilcilik, bu yerleşimin NATO kalibreli 3 top mermisiyle vurulduğunu aktardı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Karlovka, Kurahovka semtleri ile Dzerjinsk ve Zaytsevo yerleşimlerine toplam 9 NATO kalibreli havan mermisiyle ateş açtığını ekledi.
Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.