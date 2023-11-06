https://sputniknews.com.tr/20231106/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-13-saldirisi-puskurtuldu-1077124961.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 13 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 13 saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun 13 saldırısının püskürtüldüğünü, yaklaşık 860 askerlerinin de etkisiz... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T17:07+0300
2023-11-06T17:07+0300
2023-11-06T17:07+0300
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Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının devam ettiğini ifade eden Rusya Savunma Bakanlığı’nın günlük brifinginde bölgedeki son durum özetlendi.Kupyansk istikametinde hava ve topçu desteğiyle Ukrayna ordusunun 6 saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı yaklaşık 135 asker, iki zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet olarak gerçekleşti.Krasnıy Liman istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Yaklaşık 100 Ukraynalı askerin yanı sıra, dört zırhlı savaş aracı, beş otomobil ve D-30 topu etkisiz hale getirildi.Donetsk istikametinde, Ukrayna ordusunun 2 saldırısı püskürtülürken düşmanın bu istikametteki toplam kaybı yaklaşık 220 asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil olarak gerçekleşti.Güney Donetsk istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine yönelik düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu karşı taraf yaklaşık 115 asker ve iki otomobili kaybetti.Zaporojye istikametinde de Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Yaklaşık 160 asker, üç otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi etkisiz hale getirildi.Herson istikametinde, Ukrayna askerlerinin Dinyeper nehrinin sol kıyısına çıkartma yapma yönündeki 5 girişimi engellendi. Bunun sonucunda düşmanın kaybı yaklaşık 130 asker, üç otomobil olarak gerçekleşti. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine yönelik düzenlenen topçu saldırılarda ABD yapımı M777 topçu sistemi, D-20 obüsü, 3 adet D-30 obüsü yok edildi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 23 insansız hava aracı vuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231106/zaporojye-idaresi-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-tamamen-durduruldu-1077120202.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kiev
ukrayna, ukrayna krizi, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kiev
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun 13 saldırısı püskürtüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun 13 saldırısının püskürtüldüğünü, yaklaşık 860 askerlerinin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatının devam ettiğini ifade eden Rusya Savunma Bakanlığı’nın
günlük brifinginde bölgedeki son durum özetlendi.
Kupyansk istikametinde hava ve topçu desteğiyle Ukrayna ordusunun 6 saldırısı püskürtüldü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı yaklaşık 135 asker, iki zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet olarak gerçekleşti.
Krasnıy Liman istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Yaklaşık 100 Ukraynalı askerin yanı sıra, dört zırhlı savaş aracı, beş otomobil ve D-30 topu etkisiz hale getirildi.
Donetsk istikametinde, Ukrayna ordusunun 2 saldırısı püskürtülürken düşmanın bu istikametteki toplam kaybı yaklaşık 220 asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil olarak gerçekleşti.
Güney Donetsk istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine yönelik düzenlenen hava ve topçu saldırılar sonucu karşı taraf yaklaşık 115 asker ve iki otomobili kaybetti.
Zaporojye istikametinde de Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Yaklaşık 160 asker, üç otomobil, ABD yapımı M777 topçu sistemi etkisiz hale getirildi.
Herson istikametinde, Ukrayna askerlerinin Dinyeper nehrinin sol kıyısına çıkartma yapma yönündeki 5 girişimi engellendi. Bunun sonucunda düşmanın kaybı yaklaşık 130 asker, üç otomobil olarak gerçekleşti. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine yönelik düzenlenen topçu saldırılarda ABD yapımı M777 topçu sistemi, D-20 obüsü, 3 adet D-30 obüsü yok edildi.
Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 23 insansız hava aracı vuruldu.