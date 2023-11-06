https://sputniknews.com.tr/20231106/zaporojye-idaresi-ukrayna-ordusunun-karsi-taarruzu-tamamen-durduruldu-1077120202.html

Zaporojye idaresi: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu tamamen durduruldu

Zaporojye idaresi: Ukrayna ordusunun karşı taarruzu tamamen durduruldu

Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nin Vali Vekili Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye istikametindeki karşı taarruzunun... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T16:28+0300

2023-11-06T16:28+0300

2023-11-06T16:28+0300

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Zaporojye Bölgesi Vali Vekili Balitskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Zaporojye istikametindeki karşı taarruzunun tamamen durdurulduğunu, Ukrayna askerlerinin ‘tükendiğini’ ve can çekiştiğini ifade etti.Balitskiy, “Düşman durduruldu, bu kadar abartılan karşı taarruzu tamamen durduruldu. Bugün Rabotino yakınlarında, kısmen Şerbakİ’de ve sağdaki Vremevskiy bölgesinde devam eden çatışmalar, aslında Ukrayna rejiminin can çekişmesidir, zira başlangıçtaki güçler bugün tamamen tükenmiş durumda. Eğer düşman bugün saldırıyorsa, bunu küçük kuvvetlerle yapıyor çünkü birlikler eksilmiş durumda” diye konuştu.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Azak Denizi'ne doğru geçerek Kırım'a giden kara koridorunu kesme planlarının başarısız olduğuna, düşmanın artık daha çok zırhlı araç kullanmadan saldırdığına dikkat çeken Balitskiy, “Çünkü silahlı kuvvetlerimiz onu yok etmekte çok başarılı. Bilindiği üzere tüm bu ‘büyük paralar harcanarak düzenlenen saldırıları’ sipariş eden İngiliz ve Amerikalılar, yani para saymayı bilen Batılı destekçileri, Ukraynalıların, Ukraynalı askerlerin ölümüne üzülmüyor fakat teçhizatlarına üzülüyor. Bu nedenle bugün ön saflarda giderek daha az teçhizat görüyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/eski-pentagon-danismani-ukrayna-ordusu-isyan-baslatabilir-1076931506.html

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