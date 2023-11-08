Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast

LHC Halk Milisi İdari Başkanı olarak görev yapan Filiponenko, Lugansk'ta aracının infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.



LHC milletvekili Yuriy Yurov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Mesai arkadaşımız, LHC Halk Konseyi milletvekili Mihail Filiponenko trajik bir şekilde vefat etti" ifadelerini kullandı.



LHC milletvekilinin oğlu İvan Filiponenko da, aracındaki patlayıcı maddenin etkinleştirilmesi sonucu ağır yaralanan babasının kurtarılamadığını teyit etti.



Filiponenko'nun aracı 21 Şubat 2022'de de infilak ettirilmiş ancak Lugansklı vekil suikast girişiminden sağ kurtulmuştu.



Rusya Soruşturma Komitesi, Filiponenko'ya düzenlenen suikastle ilgili terör de dahil 3 farklı suçtan soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Adli tıp uzmanlarının olayın aydınlatılması için görevlendirildiğini bildiren Soruşturma Komitesi, aracın ve olay yerinin detaylı şekilde incelendiğini kaydetti.