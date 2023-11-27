https://sputniknews.com.tr/20231127/bidendan-iki-devletli-cozum-aciklamasi-1077808901.html

Biden'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması

Biden'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, “İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur” dedi. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

abd

abd

ortadoğu

joe biden

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur. İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onur içinde yaşayabilmelerini sağlamak için bu hedef doğrultusunda çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/netanyahu-serbest-birakilacak-her-10-israilli-esire-karsilik-insani-ara-bir-gun-uzatilabilir-1077806891.html

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