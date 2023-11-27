https://sputniknews.com.tr/20231127/bidendan-iki-devletli-cozum-aciklamasi-1077808901.html
Biden'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması
Biden'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden, “İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur” dedi. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T00:53+0300
2023-11-27T00:53+0300
2023-11-27T00:53+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
abd
abd
ortadoğu
joe biden
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur. İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onur içinde yaşayabilmelerini sağlamak için bu hedef doğrultusunda çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231127/netanyahu-serbest-birakilacak-her-10-israilli-esire-karsilik-insani-ara-bir-gun-uzatilabilir-1077806891.html
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israil, israil-filistin, abd, abd, ortadoğu, joe biden
israil, israil-filistin, abd, abd, ortadoğu, joe biden
Biden'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden, “İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur. İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onur içinde yaşayabilmelerini sağlamak için bu hedef doğrultusunda çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.