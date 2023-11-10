https://sputniknews.com.tr/20231110/abd-gazzenin-kuzeyinden-kacmak-isteyen-siviller-icin-iki-insani-koridor-olusturulacak-1077255790.html

ABD: Gazze'nin kuzeyinden kaçmak isteyen siviller için iki insani koridor oluşturulacak

ABD: Gazze'nin kuzeyinden kaçmak isteyen siviller için iki insani koridor oluşturulacak

ABD, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerde bulunan sivillerin "kaçması" için iki "insani koridor" oluşturulacağını duyurdu. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T01:13+0300

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2023-11-10T01:14+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd

vedant patel

gazze şeridi

gazze

israil

israil-filistin

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Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Patel, "İnsanların Gazze'nin kuzey kesimindeki çatışma bölgelerinden kaçmasına olanak tanıyan iki insani koridor oluşturulacak. Son birkaç gündür her gün 4-5 saat açık olan bu türden ilk koridor, şimdiden binlerce insanın daha güvenli alanlara ulaşmasını sağladı" dedi.Sözcü Yardımcısı Patel, Gazze sahili boyunca açılacak ikinci rotanın, binlerce kişinin daha "güneydeki daha güvenli alanlara" ulaşmasını sağlayacağını savundu."Filistinli sivillerin Gazze'den zorla tehcir edilmesini desteklemediklerini" hatırlatan Patel, "Gazze'yi evi olarak gören Filistinli sivillerin, bu çatışma sırasında herhangi bir nedenle ayrılmayı başarmışlarsa geri dönme olanağına sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz" ifadesini kullandı.Patel, ABD'nin, çatışmadan sonra Gazze'nin "yeniden işgal edilmemesi" ve bölgeyi "abluka altına alma veya kuşatma" girişiminde bulunulmaması gerektiği yönündeki tutumlarını yineledi.

https://sputniknews.com.tr/20231110/bm-sozcusu-dujarric-gazzedeki-insani-duraklamain-yeri-ve-zamani-bm-ile-kararlastirilmali-1077255278.html

abd

gazze şeridi

gazze

israil

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