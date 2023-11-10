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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231110/bm-sozcusu-dujarric-gazzedeki-insani-duraklamain-yeri-ve-zamani-bm-ile-kararlastirilmali-1077255278.html
BM Sözcüsü Dujarric: Gazze'deki insani duraklamaın yeri ve zamanı BM ile kararlaştırılmalı
BM Sözcüsü Dujarric: Gazze'deki insani duraklamaın yeri ve zamanı BM ile kararlaştırılmalı
BM Sözcüsü Dujarric, Gazze'deki insani duraklamaların yeri ve zamanının BM ile kararlaştırılması gerektiğini belirtti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T00:44+0300
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israil- filistin çatışması
bm
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birleşmiş milletler (bm)
stephane dujarric
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
stephane dujarric günlük basın brifingi
gazze
gazze şeridi
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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği günlük basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamaların yeri ve zamanının BM ile koordine edilmesi gerektiğini söylediDujarric, “Basında İsrail'in dört saatlik insani duraklamalara hazır olduğuna ilişkin açıklamalar gördük. Askeri eylemlerdeki her türlü duraklamaların, özellikle uygulanacakları zaman ve yer konusunda BM ile koordine edilmesi gerekecek. Aynı zamanda, insani operasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çatışmanın tüm taraflarının bu konuda mutabakata varması gerekecek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/kamera-arkasinda-gazetecilerin-trajedisi--israilin-kasitli-hedefleriyiz-1077252165.html
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BM Sözcüsü Dujarric: Gazze'deki insani duraklamaın yeri ve zamanı BM ile kararlaştırılmalı

00:44 10.11.2023
© İHA / MUHAMMED RABAH-İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2023
© İHA / MUHAMMED RABAH-
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BM Sözcüsü Dujarric, Gazze'deki insani duraklamaların yeri ve zamanının BM ile kararlaştırılması gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği günlük basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamaların yeri ve zamanının BM ile koordine edilmesi gerektiğini söyledi
Dujarric, “Basında İsrail'in dört saatlik insani duraklamalara hazır olduğuna ilişkin açıklamalar gördük. Askeri eylemlerdeki her türlü duraklamaların, özellikle uygulanacakları zaman ve yer konusunda BM ile koordine edilmesi gerekecek. Aynı zamanda, insani operasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çatışmanın tüm taraflarının bu konuda mutabakata varması gerekecek” dedi.
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