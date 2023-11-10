https://sputniknews.com.tr/20231110/bm-sozcusu-dujarric-gazzedeki-insani-duraklamain-yeri-ve-zamani-bm-ile-kararlastirilmali-1077255278.html
BM Sözcüsü Dujarric: Gazze'deki insani duraklamaın yeri ve zamanı BM ile kararlaştırılmalı
BM Sözcüsü Dujarric: Gazze'deki insani duraklamaın yeri ve zamanı BM ile kararlaştırılmalı
BM Sözcüsü Dujarric, Gazze'deki insani duraklamaların yeri ve zamanının BM ile kararlaştırılması gerektiğini belirtti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-10T00:44+0300
2023-11-10T00:44+0300
2023-11-10T00:44+0300
israil- filistin çatışması
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
stephane dujarric
birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
stephane dujarric günlük basın brifingi
gazze
gazze şeridi
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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği günlük basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamaların yeri ve zamanının BM ile koordine edilmesi gerektiğini söylediDujarric, “Basında İsrail'in dört saatlik insani duraklamalara hazır olduğuna ilişkin açıklamalar gördük. Askeri eylemlerdeki her türlü duraklamaların, özellikle uygulanacakları zaman ve yer konusunda BM ile koordine edilmesi gerekecek. Aynı zamanda, insani operasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çatışmanın tüm taraflarının bu konuda mutabakata varması gerekecek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231109/kamera-arkasinda-gazetecilerin-trajedisi--israilin-kasitli-hedefleriyiz-1077252165.html
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gazze şeridi
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filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler
BM Sözcüsü Dujarric: Gazze'deki insani duraklamaın yeri ve zamanı BM ile kararlaştırılmalı
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BM Sözcüsü Dujarric, Gazze'deki insani duraklamaların yeri ve zamanının BM ile kararlaştırılması gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği günlük basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamaların yeri ve zamanının BM ile koordine edilmesi gerektiğini söyledi
Dujarric, “Basında İsrail'in dört saatlik insani duraklamalara hazır olduğuna ilişkin açıklamalar gördük. Askeri eylemlerdeki her türlü duraklamaların, özellikle uygulanacakları zaman ve yer konusunda BM ile koordine edilmesi gerekecek. Aynı zamanda, insani operasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çatışmanın tüm taraflarının bu konuda mutabakata varması gerekecek” dedi.