https://sputniknews.com.tr/20231110/bm-sozcusu-dujarric-gazzedeki-insani-duraklamain-yeri-ve-zamani-bm-ile-kararlastirilmali-1077255278.html

BM Sözcüsü Dujarric: Gazze'deki insani duraklamaın yeri ve zamanı BM ile kararlaştırılmalı

BM Sözcüsü Dujarric: Gazze'deki insani duraklamaın yeri ve zamanı BM ile kararlaştırılmalı

BM Sözcüsü Dujarric, Gazze'deki insani duraklamaların yeri ve zamanının BM ile kararlaştırılması gerektiğini belirtti. 10.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-10T00:44+0300

2023-11-10T00:44+0300

2023-11-10T00:44+0300

israil- filistin çatışması

bm

bm

birleşmiş milletler (bm)

stephane dujarric

birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric

stephane dujarric günlük basın brifingi

gazze

gazze şeridi

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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği günlük basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki insani duraklamaların yeri ve zamanının BM ile koordine edilmesi gerektiğini söylediDujarric, “Basında İsrail'in dört saatlik insani duraklamalara hazır olduğuna ilişkin açıklamalar gördük. Askeri eylemlerdeki her türlü duraklamaların, özellikle uygulanacakları zaman ve yer konusunda BM ile koordine edilmesi gerekecek. Aynı zamanda, insani operasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için çatışmanın tüm taraflarının bu konuda mutabakata varması gerekecek” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231109/kamera-arkasinda-gazetecilerin-trajedisi--israilin-kasitli-hedefleriyiz-1077252165.html

gazze

gazze şeridi

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