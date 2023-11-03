Erdoğan: Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşanıyor

"Türk Devletleri Teşkilatımızın 10’uncu toplantısını Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirdik. Küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışmasıdır. Azerbaycan’ın batı bölgeleri ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayacak ulaştırma hattının hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için Türk dünyası olarak Azerbaycan’a olan desteğimizi sürdürmeliyiz. Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşanıyor. Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz önce ateşkese, sonrasında da kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracak, duruşumuz diğer kuruluşlara da örnek teşkil edecektir. Ülkelerimiz arasındaki ulaştırma ağlarını geliştirme hedefine de özellikle eğilmeliyiz. Bu anlayışla Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru’nu etkinleştirme gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de 2023-2027 yıllarına ait Ulaştırma Ortak Eylem Planı’nı imzalayarak yeni dönem yol haritamızı belirlemiş olduk. Büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleriyle dayanışma içinde hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür. Müteakip zirvemizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, karar verdiğimiz şekilde gözlemci üye statüsüyle aramızda göreceğimize inanıyorum. “Birliğimiz gücümüzdür” şiarıyla Türk dünyasını her alanda kuvvetli kılmayı, farklı meydan okumalar karşısında daha dirençli ve dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz. Liderler olarak birlik ve beraberlik içinde, güçlü bir Türk dünyası tasavvuruyla Türk dünyası bayrağını taşıyan gönüllere yol göstermeliyiz. Bu sene 100’üncü yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm Türk dünyasının barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar atmayı sürdüreceğiz. “Türkiye Yüzyılı” vizyonumuzu teşkilatımıza da teşmil ederek önümüzdeki dönemi inşallah “Türk Devri” yapmak için omuz omuza çalışacağız.