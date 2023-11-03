https://sputniknews.com.tr/20231103/turk-devletler-astanada-bulustu-gorusmede-neler-konusuluyor-1077033723.html

Türk devletleri Astana'da buluştu: Görüşmede neler konuşuluyor?

Türk devletleri Astana'da buluştu: Görüşmede neler konuşuluyor?

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi Kazakistan'da başladı. Toplantıya Türk devletleri başkanları ve dışişleri bakanları dahil... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T14:40+0300

2023-11-03T14:40+0300

2023-11-03T14:56+0300

dünya

türk devletleri teşkilatı

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

kasım cömert tokayev

kırgızistan

viktor orban

macaristan

azerbaycan

ilham aliyev

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda "Türk Devri" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.Erdoğan, konuşmasına, Kazakistan'ın Karaganda bölgesindeki kömür madeninde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ve Kazak halkına başsağlığı dileyerek başladı. Küresel sınamalarla mücadelelerde en önemli gücün, Türk dünyasının birlik, beraberlik ve dayanışması olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:'Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dil birliğinin önemi aşikardır'Semerkant Zirvesi'nde imzalanan Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması ve Ulaştırma Bağlantısallık Programı'nın önemli katkılar sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:'Önümüzdeki dönemi Türk devri yapmak için omuz omuza çalışacağız'"Birliğimiz gücümüzdür." şiarıyla Türk dünyasını her alanda kuvvetli kılmayı, farklı meydan okumaları karşısında daha dirençli ve dayanıklı hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, "Liderler olarak birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türk dünyası tasavvuruyla Türk dünyası bayrağını taşıyan gönüllere yol göstermeliyiz. Bu sene 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm Türk dünyasının barışı, refahı ve güvenliği yönünde adımlar atmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu teşkilatımıza da teşmil ederek önümüzdeki dönemi inşallah Türk devri yapmak için omuz omuza çalışacağız." diye konuştu.Aliyev: Güvenlik ve savunma sanayi gibi konularda işbirliğini arttırmalıyızAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin güvenlik, savunma ve savunma sanayisi gibi alanlarda işbirliklerini daha da artırması gerektiğini söyledi. Aliyev ayrıca, Türk devletleri ile ilişkilerin pekiştirilmesinin, Azerbaycan dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu belirten Aliyev, etnik ve kültürel köklerin ve ortak geçmişin, ilişkilerinin temelini oluşturduğunu kaydetti.TDT üyesi ülkelerle ekonomik ilişkilere de değinen Aliyev, "Azerbaycan, Türk devletlerinin ekonomisine 20 milyardan fazla yatırım yaptı. Bunun önemli miktarı Türkiye'ye yapılan yatırımlardır. Ortak yatırım fonlarının kurulması süreci başladı. Azerbaycan-Özbekistan Yatırım Fonu ve Azerbaycan-Kırgızistan Kalkınma Fonu kuruldu. 2023'ün ocak-eylül aylarında 2022'nin aynı dönemine kıyasla Azerbaycan'ın TDT ülkeleriyle ticaret hacmi yüzde 40 arttı." bilgisini paylaştı.Aliyev, ilişkilerin gelişmesinde ulaştırma ve lojistik alanlarının önemli yere sahip olduğunu belirterek "Azerbaycan, Orta Asya ülkeleriyle Türkiye ve Avrupa piyasaları arasında güvenilir transit ülke gibi kendisini kanıtladı. Azerbaycan Doğu-Batı Ulaştırma Koridoru'nun sürdürülebilir faaliyetine katkı sunuyor." dedi.Dünyanın farklı bölgelerinde uluslararası hukuk kurallarının kabaca ihlal edildiğini hatırlatan Aliyev, "Savaşlar ve çatışmalar alevleniyor. Bu durumda ülkelerin savunma potansiyeli güvenliğin başlıca garantörüne dönüşüyor. Üye ülkeler arasında güvenlik, savunma ve savunma sanayisi gibi alanlarda işbirliği daha da artırılmalıdır." diye konuştu.Tokayev: Türk devletlerinin çeşitli tehditlere karşı birleşmesi, birbirlerine yardımcı olması çok önemliKazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyadaki çeşitli tehditlere karşı Türk devletlerinin birleşmesinin önemli olduğunu vurguladı. “Türk halklarının ata yurdu Kazakistan’a hoş geldiniz” diyerek konuk devlet başkanlarını selamlayan Tokayev, “Öncelikle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve tüm kardeş Türk halkını Türkiye’nin 100. Yılı dolayısıyla tebrik etmek istiyorum. Anadolu’nun asırlık tarihi büyük başarılarla dolu.” dedi.Türk birliğini tanıtmak için Kazakistan’ın dönem başkanlığının 'Türk Devri' sloganıyla gerçekleşeceğini dile getiren Tokayev, "Bu bağlamda gelenek, birleşme, reformlar, bilim, güven, yatırım, arabuluculuk ve enerji gibi 8 alana öncelik vereceğiz. Bizim tarihimiz, kültürümüz, dilimiz ve dinimiz ortak. Bu doğrultuda Türk Devletleri Teşkilatı’nın ve kuruluşlarının bayrakları ve amblemleri aynı tasarıma sahip olmalı. Bu konuda alınacak karar tarihi olacak.” şeklinde konuştu. Tokayev, İsrail-Filistin çatışmasına da değinerek, Gazze’deki sivil halkın güvenliğini sağlamanın ortak görevleri olduğunu vurgulayarak "Kazakistan’dan Filistin halkına 1 milyon dolar insani yardım sağlama kararı aldım.” dedi. Kazakistan’ın her ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duymayı ve iç meselelerine karışmamayı öncelik olarak gördüğünü kaydeden Tokayev, “Türk devletlerinin çeşitli tehditlere karşı birleşmesi, birbirlerine yardımcı olması çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.Orban: Türkiye olmadan uzun süreli barış Avrupa için mümkün değilMacaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın Ukrayna'daki stratejisinin "bir felaket" oluğunu belirterek "Avrupa’da yeni güvenlik mimarisinin zamanı geldi. Türkiye kesinlikle bunun içinde olmalı. Türkiye olmadan uzun süreli barış, Avrupa için mümkün değil." dedi.Geçen aylarda inişli çıkışlı gelişmeler yaşandığını, Türk devletleri açısından olumlu gelişmelerin olduğunu belirten Orban, "Avrupa’da ikilem yaşanıyor. Avrupa’nın siyasette zorluklarla karşı karşıya olunduğunu söyleyebilirim. Avrupa perspektifinden küresel güvenlik konusu hiç bu kadar kötü olmamıştı. Soğuk savaştan beri bu kadar zor bir güvenlik durumuyla karşı karşıya kalmamıştık." ifadelerini kullandı.Orban, Avrupa’da ekonomi politikası konusunda farklı fikirlerin olduğuna işaret ederek "Avrupa’nın çıkarına olan nedir? Bir küresel ekonomi bloku oluşturmak mı yoksa farklı ekonomiler arasında bağlantılılığı artırmak mı? Bir ekole göre blok yaratılmak isteniyor. Önce Avrupa-Rusya ekonomik işbirliği kesildi. Şimdi farklı düşünülüyor. Bu ilişki Çin ile de kısıtlanmak isteniyor. Buna, 'riskten kaçınmak' deniyor. Başka bir ekol daha var, Macaristan buna da yakın. Biz işbirliğini güçlendirelim diyoruz. Birbirimize bağlıyız. Birbirimize ihtiyacımız var. Rekabetçi olabilmek için yapılacaklar var. Macaristan şuna inanıyor. Gelecek dönemde global bağlantılılığın artırılması, güçlendirilmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.Macaristan’ın Ukrayna’daki savaşın durmasından, Ukrayna’nın da tatmin olacağı yeni bir Avrupa güvenlik planı çıkarılmasından yana olduğunu kaydeden Orban, "Avrupa’da yeni güvenlik mimarisinin zamanı geldi. Türkiye kesinlikle bunun içinde olmalı. Türkiye olmadan uzun süreli barış Avrupa için mümkün değil." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231103/erdogandan-gazze-mesaji-1077023006.html

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