https://sputniknews.com.tr/20231103/erdogandan-gazze-mesaji-1077023006.html

Erdoğan'dan Gazze mesajı

Erdoğan'dan Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı... 03.11.2023, Sputnik Türkiye

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politika

recep tayyip erdoğan

gazze

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Orda Sarayı'nda Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu:

gazze

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recep tayyip erdoğan, gazze