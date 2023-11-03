Erdoğan'dan Gazze mesajı
10:00 03.11.2023 (güncellendi: 10:23 03.11.2023)
© AA / Murat Kula.
© AA / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Orda Sarayı'nda Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu:
(Gazze'ye) Şimdiye kadar 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Şartlar elverdikçe yenilerini göndermeye devam edeceğiz.
7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir.
(Türk Devletleri Teşkilatı'na) Büyük Türk ailesinin ayrılmaz bir parçası Kıbrıs Türkleri ile dayanışma içinde hareket etmek hepimizin yükümlülüğüdür.
(İsrail-Filistin) Uluslararası Barış Konferansı için zemin oluşturma çabalarımız sürüyor.
(İsrail-Filistin) Türk dünyası olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz, önce ateşkese sonrasında kalıcı barışa giden yolu kolaylaştıracaktır.
Müslüman, Hristiyan veya Yahudi fark etmeksizin herkesin güvenliğini garanti altına alacak yeni mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz.
7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir.