Lavrov, Ortadoğu'da yaşanan sorunlardan ABD'yi sorumlu tuttu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'le yaptığı görüşmede İsrail ve Filistin arasında yeniden alevlenen çatışmalara dair değerlendirmelerde bulundu.



Lavrov, "Bölgede çok sayıda sorunun ABD ve müttefiklerinin ilgili kriz durumlarına dair BMGK kararlarını görmezden gelmesinden kaynaklanmasına göz yumamayız. Bu, Ortadoğu sorunu ile İsrail ve Filistin'in BMGK kararının gerektirdiği gibi güven ve iyi komşuluk ilişkileri içinde varlık göstermesi adına İsrail'in yanında Filistin devleti kurulması için de geçerli" dedi.



Lavrov, Gazze Şeridi çevresindeki silahlı çatışmaların derhal sonlanmasına yönelik çabalara paralel olarak BMGK kararında öngörülen bu ana görevin yerine getirilmesi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



Bunun yanında İsrail ve Filistin'de çok sayıda sivil can kaybı yaşanmasına da değinen Lavrov, sivil nüfusa yönelik şiddeti ve uluslararası beşeri hukukun ihlalini kabul edilemez bulduklarını vurguladı.